Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) diventeranno le assolute protagoniste delle puntate di Una vita in onda questa estate su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera di Aurora Guerra svelano che le due donne si alleeranno per iniziare una vendetta nei confronti dei vicini di Acacias 38. La moglie di Bryce chiederà alla vecchia istitutrice di farle da domestica durante un incontro al Nuovo Secolo XX.

Una vita: Genoveva vuole vendicarsi dei vicini

Le anticipazioni della soap opera iberica svelano che Ursula apprenderà che Genoveva ha sposato il banchiere Alfredo soltanto per avere i soldi necessari per farla pagare ai vicini, rei di non aver mosso un dito nei confronti del defunto Samuel (Juan Gareda).

La vecchia istitutrice, a questo punto, farà capire a Genoveva di essere disposta ad aiutarla, tanto che quest'ultima deciderà di metterla alla prova. La moglie di Bryce obbligherà Ursula a sbarazzarsi di Agustina, rea di non aver aiutato né lei né Samuel a nascondersi dal diabolico Cristobal. La madre di Blanca (Elena Gonzalez) convincerà la serva che ha poco tempo da vivere per colpa di una misteriosa malattia del sangue. La donna spingerà la domestica di Felipe a togliersi la vita, dopo averle fatto credere di essere un peso per le amiche della soffitta. Per questo Agustina deciderà di buttarsi dalla finestra, ma fortunatamente l'anziana si salverà, in quanto la caduta verrà attutita da un carro pieno di paglia.

Purtroppo, però, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Felipe indaga su Ursula

I nuovi spoiler di Una Vita, delle puntate in onda prossimamente in Italia, annunciano che Felipe (Marc Parejo) convincerà i medici a sottoporre Agustina a delle indagini cliniche molte dettagliate, approfittando della sua entrata in sala operatoria.

Felipe scoprirà che la sua domestica è sana come un pesce, tanto da capire di essere finita nelle mani di un dottore fasullo. Per questo motivo l'avvocato comincerà a bersagliare di domande Ursula, la quale dimostrerà di essere molto affranta per le sorti dell'amica.

Ursula diventa la domestica di Genoveva

In seguito Ursula Dicenta cercherà un nuovo lavoro come lavapiatti da Felicia (Susana Sotelo). Purtroppo la donna sarà costretta a risponderle negativamente, in quanto ha già assunto una nuova dipendente. La conversazione tra le due donne sarà udita da Genoveva, la quale chiederà alla vecchia istitutrice se vuole diventare la domestica di lei e suo marito Alfredo. Ursula accetterà l'incarico dopo averla ringraziata per averle teso la mano nel momento del bisogno. Felicia rimarrà favorevolmente colpita dal gesto, finendo per riempirla di complimenti.