Anche ora che Uomini e donne è in vacanza alcuni suoi protagonisti finiscono al centro del Gossip con le loro novità sentimentali. Tra tante coppie molto amate che si stanno dicendo addio in queste settimane, potrebbe essersene formata una nuova tra le fila del trono over: Antonella Brini, infatti, si è fatta immortalare affianco a Pietro Fizzotti, vecchia conoscenza di Gemma Galgani.

Possibile nuova coppia a Uomini e Donne

Il destino sembra non voler lasciare in pace due signore che in televisione hanno dichiarato più volte di non essersi simpatiche: stiamo parlando di Gemma Galgani e Antonella Brini, storici volti del trono over di Uomini e Donne.

Le dame si sono contese per un periodo le attenzioni di Jean Pierre e ora che la trasmissione è in pausa per l'estate, qualcun altro di vicino a entrambe sta facendo discutere.

Si chiama Pietro Fizzotti il cavaliere che si è fatto fotografare al fianco di Antonella durante una giornata al mare: guardando lo scatto che molti siti di gossip stanno riportando (pubblicato su profilo Instagram @antonellauominiedonne_fanclub), sembra proprio che tra i due sia nato un feeling speciale.

La coincidenza, che stuzzica la curiosità degli amanti della cronaca rosa, è che l'uomo in questione è stato per breve tempo un corteggiatore della 70enne torinese, la stessa che con Antonella Brini non è mai andata d'accordo davanti alle telecamere.

Rivalità tra dame a Uomini e Donne

Le ostilità tra Gemma e Antonella sono cominciate quando la prima ha scoperto in trasmissione che l'altra stava uscendo col cavaliere che piaceva a lei, ovvero Jean Pierre. Quando l'uomo ha comunicato a Maria De Filippi la sua netta preferenza per Antonella, tra quest'ultima e Gemma sono iniziate le discussioni in studio anche per motivi molto futili.

La stagione di Uomini e Donne che si è conclusa i primi di giugno, infatti, ha visto contrapporsi le due dame in parecchie occasioni: l'una metteva bocca nelle vicende sentimentali dell'altra, spesso rivangando la frequentazione finita male col cavaliere di origini francesi.

Chissà come reagirà la dama torinese nello scoprire che la sua storica antagonista sta uscendo con un signore che era entrato a far parte del cast del dating show per provare a conoscere lei.

In realtà tra Gemma e Pietro c'è stato un brevissimo flirt, finito quando lei ha scoperto che lui aveva dato il numero ad altre donne del parterre.

Silenzio su Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne

Mentre la rivale Antonella sta frequentando una sua vecchia conoscenza lontano dalle telecamere, Gemma ha fatto perdere le sue tracce sui social network. Da qualche settimana, infatti, la dama di Uomini e Donne non condivide foto o video con i suoi follower di Instagram: quest'assenza coincide con alcune chiacchiere poco piacevoli che stanno circolando sul suo rapporto con Sirius.

Molte riviste di gossip, infatti, sostengono che l'idillio tra Gemma e Nicola Vivarelli sia in bilico: la torinese, in particolare, starebbe iniziando a nutrire i primi dubbi sia sulla sincerità del ragazzo che sul futuro che potrebbe vivere accanto a una persona che ha 44 anni in meno di lei.

Il cavaliere continua a pubblicare sul suo profilo foto in cui mette in mostra il suo fisico statuario, ma non regala nessuna anticipazione sul quello che sta accadendo tra lui e la torinese ora che i riflettori sono spenti.

Le possibilità che Gemma torni a essere protagonista assoluta anche della stagione di Uomini e Donne che dovrebbe debuttare lunedì 14 settembre, attualmente sarebbero tantissime. Soltanto nel caso in cui la 70enne dovesse fidanzarsi ufficialmente la sua presenza nel parterre del dating show non avrebbe più senso.