Dopo quasi un mese di chiacchiere dei curiosi e silenzio da parte dei diretti interessati, è stata ufficializzata la fine di una storia d'amore iniziata negli studi di Uomini e donne nel giugno scorso. Sammy Hassan ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione per ammettere che lui e Giovanna Abate non stanno più insieme da tempo: troppe discussioni per futili motivi e la distanza geografica sono i motivi principali di questa repentina separazione.

È scoppiata un'altra coppia di Uomini e Donne

Sono settimane che i siti di Gossip si occupano della crisi profonda che ha colpito due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne.

Sammy Hassan e Giovanna Abate, dopo essersi scelti davanti alle telecamere di Canale 5 a inizio giugno, un paio di settimane dopo sembravano già vicini alla rottura. Oggi, venerdì 17 luglio, è stato il magazine ufficiale del dating-show a confermare che tra i giovani è tutto finito con un'intervista esclusiva che ha rilasciato il romano nei giorni scorsi.

L'ex corteggiatore ci ha tenuto a precisare che se né lui né la tronista hanno parlato prima d'ora, è perché non erano ancora arrivati ad una decisione definitiva: "È un fatto risalente alla prima settimana di luglio, prima non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale. Ci siamo lasciati e ora mi sento stanco e svuotato per quello che ho vissuto nel mese di frequentazione con lei", ha aggiunto il 35enne sulle pagine della rivista di gossip che per prima ha raccolto il suo sfogo dopo l'addio alla compagna.

I motivi dell'addio spiegati da Sammy

Al giornalista di Uomini e Donne Magazine che gli ha chiesto di raccontare come mai lui e Giovanna si sono detti addio a neppure un mese dalla scelta in tv, Sammy ha risposto: "Ci siamo vissuti e abbiamo capito che non potevamo trovare un incastro. Siamo due persone con vite diverse e una forte mancanza di fiducia alla base.

Lei andava troppo veloce".

Hassan ha anche sostenuto che l'ex tronista ha sempre avuto un atteggiamento troppo possessivo, come se non si fossero fidanzati i primi di giugno ma a fine gennaio, ovvero quando si sono incontrati per la prima volta negli studi dove si registra la trasmissione di Canale 5.

"Le colpe non sono da nessuna parte, ma lei non è pronta per una relazione con uno come me", ha aggiunto il romano prima di dire che anche la distanza geografica ha influito nelle loro incomprensioni. Quando gli è stato domandato se ha mai pensato di dare al rapporto con la Abate un'altra chance, l'ex corteggiatore ha detto: "Ho bisogno d'equilibro, non posso stare con qualcuno che mi condiziona l'umore e compromette la mia serenità".

Sammy dopo Uomini e Donne: 'Sono single'

"Non stavamo più bene entrambi ed io sono esausto", ha fatto sapere Hassan al magazine del programma che l'ha reso popolare nei mesi scorsi. Il ragazzo si è anche lamentato dei tanti insulti che ha ricevuto sui social network per la fine forse troppo repentina della relazione con Giovanna, e ci ha tenuto a puntualizzare che non c'è nessun nuovo amore nella sua vita.

"Tra me e lei è un capitolo chiuso, io ho messo un punto. Non ho mai conosciuto la ex di Davide Basolo, sono single. Basta. Ringrazio chi ha seguito il nostro percorso e si è affezionato, ma io devo seguire quello che mi dice il cuore". Al giornalista che ha ipotizzato un rapporto d'amicizia con la Abate, infine, Sammy ha risposto: "Il nostro è un rapporto instabile, quasi impossibile restare pacifici. Adesso c'è troppa confusione". È ufficialmente scoppiata, dunque, un'altra coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio record perché pare che Giovanna e Sammy siano stati insieme meno di un mese.