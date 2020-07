È sicuramente uno sfogo sopra le righe quello che ha avuto Ida Platano su Instagram nella giornata di oggi 15 luglio. La dama del trono over di Uomini e donne, infatti, non è riuscita a trattenersi di fronte agli ennesimi insulti riservati a una parte del suo corpo: le gambe. Ida si è scagliata contro chi l'ha offesa con termini irrispettosi ed ha precisato di soffrire parecchio per le brutte cose che le vengono dette dagli hater sui social network.

Insulti sul fisico per una dama di Uomini e Donne

Chi segue Ida Platano sui social network è abituato a vederla sempre sorridente e felice d'interagire con i follower.

Oggi, però, la protagonista di Uomini e Donne ha tirato fuori un lato quasi inedito del suo carattere per difendersi da alcuni hater.

Tutto è iniziato ieri, quando la dama ha sponsorizzato dei fanghi su Instagram: per invogliare i suoi fan a comprare il prodotto in questione, la parrucchiera ha fatto una piccola dimostrazione, applicandosene un po' sulle gambe. Sono state proprio queste immagini, però, ad aver innescato una serie di commenti negativi sull'aspetto fisico della dama del trono over.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, l'amica di Gemma Galgani ha caricato su Instagram alcune storie per rispondere agli insulti che ha ricevuto da quando ha mostrato le sue gambe sui social network.

Lo sfogo di Ida intenerisce i fan di Uomini e Donne

Con la voce quasi rotta dal pianto e lo sguardo deciso, Ida si è rivolta così ai suoi hater: "Ce le avrò brutte? Pazienza, ma sono mie. Cioè, non riesco a capire perché c’è tanta cattiveria verso le mie gambe. Comunque non potete capire che ci si sta male".

Ida, ovviamente, si riferiva a quei follower che hanno commentato le sue storie con offese del tipo "gambe da elefante", "gambe orribili", "gambe bruttissime". "Io so di non averle belle, quindi?", ha concluso la parrucchiera nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando.

Non è la prima volta che sui social network si parla di questo particolare fisico della dama: in una foto pubblicata su Instagram il 4 agosto dell'anno scorso, è stata la stessa Ida a rendere pubblico il disagio che prova nel mostrare le gambe non perfette, le stesse che però accetta perché sono parte di lei.

Futuro incerto per Ida e Riccardo di Uomini e Donne

Prima di finire al centro del gossip per la risposta decisa che ha dato ai suoi hater, Ida Platano ha fatto parlare di sé per l'intervista esclusiva rilasciata a Uomini e Donne Magazine sulla sua vita privata.

Dopo mesi in cui si è ipotizzata una rottura improvvisa tra lei e Riccardo Guarnieri, la dama del trono over ha confermato: "Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso". La dama ha poi proseguito: "Sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno".

Parole piuttosto nette quelle che ha usato l'amica di Gemma per commentare la sua attuale situazione sentimentale.

Anche se lei e il compagno non si sono ancora lasciati ufficialmente, sembrano essere davvero molto poche le possibilità che in futuro trovino un punto d'incontro e continuino a stare insieme serenamente.

Aumentano di giorno in giorno, infatti, le chance di rivedere sia Ida che Riccardo nel cast fisso della prossima stagione di Uomini e Donne, quella che inizierà a settembre.