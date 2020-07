Secondo le anticipazioni di Daydreamer, nella puntata che andrà in onda il 21 luglio Can e Sanem dormiranno abbracciati su un'amaca, poiché sono costretti a trascorrere la notte insieme per motivi lavorativi.

Ricordiamo che la soap opera va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction è incentrata sulle vicende dei due protagonisti: Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda importante, e Sanem, sua nuova dipendente. Tra i due si crea fin da subito una forte intesa, ma vengono ostacolati dalle bugie che la giovane ha dovuto raccontare a causa di Emre, fratello del fotografo.

Ad aggravare la situazione è la presenza di Polen, ex fidanzata di Can, la quale si rende conto che Sanem è un pericolo per lei.

Anticipazioni 21 luglio: Can e Sanem dormono abbracciati

Nelle scorse puntate Can e Sanem si sono avvicinati sempre di più. Nonostante il fotografo sia stato chiaro sui sentimenti che prova per lei, la giovane dipendente non è ancora riuscita a dichiararsi al suo capo per i sensi di colpa che l'affliggono. Pertanto, nella puntata che andrà in onda martedì 21 luglio, tutti i dipendenti della Fikri Harika sono costretti a pernottare a casa dei Divit, in modo da poter riprendere le riprese nel minor tempo possibile il giorno dopo. In seguito al bacio sfiorato, il rapporto tra Sanem e Can sembra essere tornato quello di prima.

Infatti i due giovani trascorrono la notte insieme abbracciati su un'amaca. Il giorno dopo Polen è molto nervosa a causa di questa situazione, mentre Can e Sanem saranno sempre più vicini, a tal punto da lasciar perdere il pensiero fisso della giovane di ritrovare il suo Albatros.

Nelle prossime puntate

Tra Can e Sanem la situazione sembra essere ormai chiara: entrambi provano qualcosa l'un per l'altro. Durante le riprese, i genitori di Sanem si sono resi conto del sentimento che la figlia prova per il suo datore di lavoro. Preoccupati che lei possa soffrire, Nihat e Mevkibe fanno di tutto per farle dimenticare l'uomo di cui si è innamorata.

Sanem, non curante della preoccupazione dei genitori, è però decisa a far fuori Polen per conquistare Can. Intanto, Leyla è sempre più presa da Emre e ha un appuntamento con lui per andare a cena. Il proprietario dell'azienda, però, non manterrà la promessa e la sorella di Sanem ci resterà molto male. Polen darà una festa per il suo compleanno, ma la più piccola delle Aydin deciderà di non presentarsi. Sanem ha infatti saputo che tra Can e la sua ex fidanzata c'è ancora qualcosa e che i due andranno a vivere insieme. Il fotografo, venendo a conoscenza di quanto successo, raggiungerà la donna di cui è innamorato e le confesserà di essere l'Albatros. Tra i due scatterà così il primo vero bacio.

Polen andrà via da Istanbu, mentre Deren sarà sempre più gelosa di Sanem.