Novità nelle trame iberiche dello sceneggiato Una vita sempre pronto a sorprendere. Nelle puntate in onda in Spagna dal 13 al 17 luglio 2020, i telespettatori assisteranno all’ingresso di un volto già noto anche al pubblico italiano. Si tratta dell’attore Carlos De Austria, che ha vestito il ruolo del perfido Cristobal Garrigues nella soap opera Il Segreto, sempre nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. L’ex intererete del figlio illegittimo di Salvador Castro sarà Aurelio Quesada, e arriverà ad Acacias 38 al fianco di Natalia (Astrid Janer).

I personaggi in questione si riveleranno essere due fratelli provenienti dal Messico, ma originari della Spagna, e figli di don Salustiano Quesada, ex partner di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Una vita, trame Spagna: Aurelio e Natalia giungono ad Acacias 38

Nel corso dell’episodio che i fan spagnoli avranno modo di seguire mercoledì 15 luglio 2020 entreranno in scena due nuovi personaggi, nella serie tv prodotta da Boomerang e RTVE. Aurelio Quesada discendente di una famiglia spagnola residente in America Latina erediterà una grande fortuna, e si presenterà agli abitanti di Acacias 38 come un uomo elegante. In realtà le intenzioni del new entry non saranno affatto buone.

Accanto all’uomo ci sarà la sorella minore Natalia, una manipolatrice che ha vissuto nella ricchezza e amica sin dall’infanzia di Anabel (Olga Haenke), la figlia di Marcos. Stando a quanto si evince tramite il portale Cultura en Serie, la nuova arrivata utilizzerà l’arma della seduzione per raggiungere i suoi obiettivi.

Aurelio invece vorrà saldare dei conti in sospeso con Marcos Bacigalupe, a causa di una società che condivideva in passato con suo padre Salustiano. Ovviamente nessun abitante sarà a conoscenza del vero motivo per cui i due fratelli Quesada arrivveranno nel quartiere iberico. Gli spoiler, infatti, rivelano che l’arrivo di Aurelio e Natalia sarà una vera e propria sorpresa anche per Marcos e Anabel, che sin da subito dimostrerà di non sentirsi a suo agio in presenza del fratello della sua amica.

Il ritorno di Santiago, Bellita e Josè si recano in Argentina dalla figlia Cinta

Sempre in questa settimana, nelle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE fino al 17 luglio 2020 ci sarà il ritorno di Santiago Becerra (Aleix Melè), il presunto marito della defunta Marcia. Anche il vedovo della brasiliana come i Queseda vorrà vendicarsi, visto che il suo intento sarà quello di scoprire chi sono i responsabili del decesso della sua amata.

Oltre a degli arrivi ci saranno anche delle partenze: a lasciare la cittadina iberica saranno i Domínguez che si recheranno in Argentina per ricongiungersi con Emilio e Cinta. Nello specifico Bellita e José decideranno di prendersi cura della figlia, non appena sapranno della sua difficile gravidanza. Alodia accetterà di partire con i suoi signori, al termine della festa di addio che si svolgerà in soffitta per merito dei servi.

Successivamente un ladro non riuscirà a commettere un furto nella bottega di Lolita grazie all’intervento di Sabina, che farà desistere dal suo intento il losco individuo.