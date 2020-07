Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sono da qualche settimana al centro dei Gossip per via della loro frequentazione, nata all'interno del programma Uomini e Donne. Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, Veronica e Giovanni hanno condiviso sui loro profili Instagram il loro primo bacio in pubblico, confermando così l'inizio di una vera e propria storia d'amore.

Veronica Ursida pubblica la foto del bacio con Giovanni Longobardi

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, dopo i dubbi iniziali e alcuni problemi che hanno avuto durante la loro conoscenza, potrebbero fare sul serio e i post, pubblicati sui loro profili social, sembrerebbero indicare che la loro storia stia procedendo nel migliore dei modi.

La coppia ha trascorso un weekend insieme a Capri, fra cene al ristorante, storie social abbracciati e coccole in spiaggia. Dopo che i fan avevano richiesto alla coppia più volte una foto o un video di un loro bacio, i follower sono stati accontentati oggi pomeriggio, quando Veronica e Giovanni hanno deciso di pubblicare su Instagram la foto di un loro bacio, ricevendo migliaia di cuoricini di apprezzamento.

Le dediche scelte da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi

Veronica Ursida ha pubblicato uno scatto insieme al suo Giovanni, su una terrazza a Capri. La dedica usata per il primo bacio social che la dama ha scelto è stata: ''E quel bacio fu l'inizio di tutto'', inserendo dopo queste parole, anche un cuore.

Longobardi invece ha usato questa frase come didascalia sotto la fotografia: ''Non siamo mai così privi di difese come quando ci baciamo''. Sembrerebbe quindi che il weekend sull'isola napoletana, abbia fatto prendere una direzione più seria e stabile al rapporto fra la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi, al punto da voler condividere con i follower il loro primo bacio su Instagram.

Giovanni e Veronica hanno superato la crisi

Qualche settimana fa, la Ursida e Longobardi hanno attraversato un periodo di crisi nel loro rapporto, confermata dal calciatore durante un'intervista. In particolar modo, il cavaliere di Uomini e Donne aveva detto che c'erano dei malintesi con la dama romana.

Il problema principale che Giovanni riscontrava, era il non riuscire ad avere fiducia completa in Veronica: ''Voglio fiducia. Se riguarda una cosa passata, se mi racconti la verità, finisce lì. Se mi menti, diventa una cosa presente''. In quel momento, Longobardi non aveva voluto chiudere definitivamente con la Ursida, ma aveva voluto darle fiducia: ''Io metto le mani sul fuoco per i sentimenti di Veronica, so che lei per me prova qualcosa di forte, forse anche più di me. Ma tu sei innamorata e devi dimostrarlo alla persona''. Sembrerebbe quindi che sia sbocciato l'amore fra Veronica e Giovanni e che la crisi sia stata superata.