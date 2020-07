Una vita, nei prossimi episodi, vedrà la nascita di un nuovo amore. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 19 al 25 luglio, rivelano che Cinta ed Emilio si baceranno e intraprenderanno una relazione segreta. Antoñito riuscirà a evitare il servizio militare grazie a una messinscena di Carmen e Ramon, mentre Felipe inizierà a temere che gli abitanti di Acacias siano in pericolo a causa di Genoveva. Quest'ultima incontrerà Marlene senza dire nulla a suo marito Alfredo, che però non farà fatica a comprendere che la consorte gli sta nascondendo qualcosa.

Una vita, trame al 25 luglio: Felipe teme che siano tutti in pericolo

Le trame di Una vita, delle puntate in onda dal 19 al 25 luglio, rivelano che Antoñito pur di non andare in guerra deciderà di fare lo sciopero della fame. Felipe parlerà con Liberto e gli rivelerà di avere non pochi sospetti sul conto di Genoveva: teme che tutti gli abitanti siano tutti in pericolo. José riceverà un telegramma di Osvaldo da Buenos Aires, il quale lo metterà al corrente del fatto che i problemi economici derivanti dalla perdita del teatro non solo non sono risolti, ma addirittura peggiorati. Emilio, pur di rivedere Cinta, organizzerà delle serate danzanti al ristorante Nuovo Secolo XX, mentre le vicine di Acacias si scuseranno con Genoveva per non aver aiutato lei e Samuel a fuggire il giorno in cui l'uomo ha perso la vita.

Alfredo ricorderà a sua moglie Genoveva che deve rispettare la sua parte del patto.

Una vita, spoiler fino al 25 luglio: Antoñito evita il servizio militare

Gli spoiler Una vita raccontano che Carmen ascolterà per caso un dialogo dell'ispettore dell'esercito e scoprirà che l'uomo ha intenzione di far arrestare Antoñito per corruzione.

La donna si precipiterà alla bottega nel tentativo di sventare la trappola. Cinta riuscirà a convincere i suoi genitori a darle il permesso di partecipare alle serate organizzate da Emilio. La giovane, nel corso di una di queste, si slogherà la caviglia, per questo motivo Emilio la prenderà in braccio e l'accompagnerà a casa.

I due approfitteranno di una momentanea assenza di Aranxta e si baceranno. Ramon, con l'aiuto di Carmen, convincerà l'ispettore dell'esercito di essere malato, in questo modo Antoñito eviterà di svolgere il servizio militare. Subito dopo Ramon si trasferirà a casa di suo figlio e sua nuora Lolita e renderà pubblica la sua storia con Carmen. Marcelina si riprenderà in seguito al colpo ricevuto alla testa da Servante, ma purtroppo scoprirà di essere diventata allergica ai fiori. Arantxa si renderà conto che tra Cinta ed Emilio è nato qualcosa.

Una vita: Cinta vuole rendere pubblica la relazione con Emilio

Nei prossimi episodi di Una vita José proporrà a Bellita di fare un tour in Argentina, visto che la gente non vede l'ora di rivederla sulle scene.

Genoveva si comporterà in un modo alquanto strano, finendo per scatenare i sospetti di suo marito Alfredo circa un incontro segreto avuto con la sua amica Marlene. Bellita e José si vedranno costretti ad anticipare la partenza per l'Argentina, mentre Cinta rimarrà ad Acacias. La ragazza, che ha intrapreso una relazione segreta con Emilio, proporrà al giovane di rendere pubblica la loro storia d'amore.