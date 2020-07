Lunedì 13 luglio su Rai 3 tornerà la soap opera Un posto al sole. Durante un'intervista concessa a Fanpage.it, l'attrice Miriam Candurro ha precisato che nelle nuove puntate non si parlerà del Coronavirus. Inoltre, l'interprete di Serena Cirillo ha parlato delle difficoltà incontrate sul set, a causa dei nuovi protocolli sanitari. Un posto al sole, così come molte fiction, è stata interrotta a causa dell'emergenza sanitaria. Di punto in bianco i telespettatori hanno dovuto assistere ad una battuta d'arresto dell'amata soap opera della Rai. Ma ora l'attesa è terminata.

Le nuove trame della soap opera girata a Napoli

La soap opera di Rai 3 è pronta a tornare sul piccolo schermo. Intervistata da Fanpage, Miriam Candurro non ha nascosto l'emozione di tornare sul set. L'attrice ha confessato di vivere l'esordio come un vero e proprio debutto. Durante il periodo di lockdown l'interprete di Serena Cirillo, in mancanza dei nuovi episodi, si è dilettata a commentare con i suoi fan le vecchie puntate di Palazzo Palladini.

Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori nelle nuove puntate? La risposta è arrivata direttamente dalla Candurro: "Il fatto di non raccontare e non menzionare il coronavirus è stata una scelta". Al contrario, le nuove trame di Un posto al sole riprenderanno da dove erano state interrotte.

Il personaggio di Serena Cirillo ha spiegato che era giusto tenere la soap opera targata Rai lontana da quest'argomento.

Miriam Candurro ha precisato l'intento degli autori dell'amata serie televisiva: "Era giusto che restasse quel posto felice che immaginiamo ogni sera". Insomma, l'ipotesi che le nuove puntate di Un posto al sole potessero essere dedicate anche all'emergenza sanitaria è stata smentita categoricamente da una delle attrici presenti nel cast.

L'interprete di Serena Cirillo parla del ritorno sul set

Durante l'intervista rilasciata a Fanpage, Miriam Candurro ha parlato anche delle difficoltà incontrate dagli attori sul set dopo la pandemia da Covid-19. L'attrice ha spiegato che non è stato facile tornare davanti alla telecamera. In primis, gli attori e tutti coloro che sono presenti sul set devono sottoporsi a dei rigidi controlli sanitari come tamponi e test sierologici.

Inoltre, il distanziamento sociale è alla base di tutto così come l'utilizzo delle mascherine.

L'interprete di Serena Cirillo ha confidato che per gli attori è difficile non scambiarsi neanche un abbraccio, visto che prima veniva spontaneo. Per quanto riguarda le nuove puntate è emerso che le scene non saranno più come prima. Questo non significa che verranno aboliti baci e abbracci, ma i telespettatori vedranno molto di più i primi piani degli attori. A causa della pandemia anche i registi hanno dovuto riadattare i copioni ai nuovi protocolli sanitari. Di conseguenza le riprese e i montaggi sono stati adeguati alle linee guida governative.