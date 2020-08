Lunedì 31 agosto inizia una nuova settimana in compagnia di DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5. Gli episodi che saranno trasmessi si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena: per Can e Sanem, ad esempio, arriverà il momento della resa dei conti e finalmente i due avranno modo di parlarsi e chiarirsi dopo le vicissitudini dell'ultimo periodo. Emre, invece, sarà coinvolto in un incidente stradale.

DayDreamer, le anticipazioni 31 agosto - 4 settembre: Can e Sanem decidono di chiudere tutto

Nel dettaglio, le anticipazioni della settimana di DayDreamer dal 31 agosto al 4 settembre rivelano che Can e Sanem rimarranno bloccati insieme all'interno dell'ascensore e così avranno la possibilità di parlare.

Un confronto, al termine del quale i due decideranno di restare dei buoni amici.

Quando verranno liberati dalla vigilanza, ormai sarà troppo tardi per entrambi partecipare agli eventi che avevano in programma in serata e così Can proporrà a Sanem di dormire da lui. E così i due trascorreranno la notte assieme, durante la quale Sanem farà anche un brutto sogno ma per fortuna ci sarà Divit a tranquillizzarla.

Gli spoiler di DayDreamer al 4 settembre, inoltre, rivelano che al mattino Sanem deciderà di preparare la colazione per Can: il risultato finale non sarà proprio dei migliori, ma il fotografo apprezzerà comunque l'impegno della ragazza. Per i due, poi, arriverà il momento di tornare in ufficio ma preferiranno non farlo assieme, così da evitare ulteriori pettegolezzi sulla loro storia.

E poi ancora nel corso della nuova settimana della soap opera turca di Canale 5, Fabbri continuerà a marcare stretto Sanem per lavorare insieme sul profumo. Così l'imprenditore le chiederà di vedersi nel pomeriggio di sabato, ma lei non può perché ha già un impegno al campeggio. A quel punto Fabbri le chiederà di vedersi la sera dopo il lavoro ma Sanem deve prima chiedere il consenso a Can, che ovviamente non è d'accordo nella cessione dei diritti del profumo a Fabbri.

Emre vittima di un incidente stradale

Le anticipazioni di DayDreamer al 4 settembre, rivelano che Sanem sarà sul punto di rifiutare la proposta che le verrà fatta da Fabbri, poi però quando scopre che Can ha preso un appuntamento per la serata con la sua amica Gamze, deciderà di accettare. Una tattica che i due metteranno in piedi per far ingelosire l'altro.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché mentre staranno lavorando alla preparazione della nuova campagna pubblicitaria, Can riceverà una telefonata inaspettata. Suo fratello Emre sarà coinvolto in un terribile incidente stradale e sarà ricoverato in ospedale.