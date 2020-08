Giovedì 27 agosto, nuovo appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con Daydreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera pomeridiana che sta riscuotendo un grande successo di ascolti. La trama della nuova puntata rivela che l'attenzione sarà posta soprattutto su Can e Fabri, dopo l'episodio della festa che ha scatenato un grande pettegolezzo all'interno dell'azienda. E ovviamente Can non sarà contento per queste voci che circolano.

Daydreamer, le anticipazioni del 27 agosto: Sanem restituisce l'abito a Fabri, Can scopre la verità sul fratello

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda giovedì 27 agosto su Canale 5, rivelano che Can deciderà di affrontare a muso duro Fabri: vuole che lasci in pace Sanem e che stia lontano da lei.

Tuttavia ci penserà la stessa Sanem a mettere in ordine le cose: la ragazza, infatti, deciderà di consegnare a Fabri il costoso abito che le ha regalato e lo farà in presenza di tutti i dipendenti dell'azienda.

Ma non è finita qui, perché dopo questo increscioso episodio che l'ha ferita profondamente, Sanem prenderà anche un'altra decisione che lascerà tutti senza parole. Gli spoiler di Daydreamer, infatti, rivelano che la ragazza presenterà a Can le sue dimissioni ufficiali: ha deciso di lasciare l'azienda e tornerà a lavorare all'interno della bottega gestita da suo padre.

Occhi puntati anche su Leyla: la ragazza ha rubato la cartellina di Sanem con tutti i documenti contenenti le prove che attestano la colpevolezza di Emre, ma alla fine decide di non consegnarla al suo capo.

Mossa dai sensi di colpa, Leyla consegnerà i documenti a Can e in questo modo lo metterà al corrente di tutte le malefatte che sono state compiute da suo fratello ai suoi danni.

Mevbike vince le elezioni, Aysun furiosa con il figlio

In questo modo, quindi, il fotografo verrà a sapere che Emre e Aylin hanno costituito questa società in segreto e che hanno giocato sporco alle sue spalle.

Al tempo stesso, però, scoprirà che Sanem in tutta questa intricata vicenda è sempre stata solo una pedina nelle mani della diabolica coppia.

Gli spoiler di Daydreamer del 27 agosto rivelano che per Can arriverà il momento della resa dei conti con suo fratello: il fotografo lo aggredirà duramente e, oltre a cacciarlo via dall'azienda, deciderà di non averlo più neppure nella sua vita.

Occhi puntati anche su Mevbike: sarà lei la vincitrice delle elezioni e così si metterà subito al lavoro per soddisfare le varie richieste dei cittadini. Aysun, invece, dopo essere stata tradita da suo figlio, deciderà di cacciarlo via di casa: con la sua foto, infatti, ha favorito la vittoria finale della mamma di Sanem.