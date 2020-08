L'appuntamento in prima visione su Canale 5 con Daydreamer - Le ali del sogno, riprenderà a partire da lunedì 17 agosto 2020, quando la soap opera turca tornerà alla sua consueta collocazione oraria delle 14:45 circa. Dal prossimo 10 agosto, infatti, Mediaset ha preferito sospendere per una settimana gli episodi della serie con Can Yaman in prima visione assoluta, così da poter permettere al suo affezionato pubblico di 'riposarsi' e di non perdersi le nuove vicende della coppia dell'estate. Ma dal 17 agosto tutto tornerà alla normalità e gli spoiler dei nuovi appuntamenti rivelano che Sanem dirà finalmente a sua sorella tutta la verità sulla sua relazione con Can, che sembra proseguire nel migliore dei modi.

Daydreamer, anticipazioni 17-21 agosto: Can mette in discussione la storia con Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Daydreamer in programma dal 17 al 21 agosto 2020 in prima tv assoluta, rivelano che Sanem deciderà di confessare a sua sorella Leyla che ormai tra lei e Can è amore.

Peccato, però, che per il fotografo sarà in arrivo un duro colpo di scena che lo lascerà senza parole.

Dopo essersi presentato a casa dei genitori della ragazza, Can scoprirà di non essere l'unico interessato a Sanem: anche Zebercet è interessato alla ragazza e questa cosa lo lascerà un po' interdetto e a tratti deluso, al punto da prendere una drastica decisione. Il fotografo, infatti, deciderà di mettere in discussione la sua relazione con Sanem e la fiducia che aveva nei suoi confronti.

E poi ancora gli spoiler della nuova settimana di Daydreamer in onda dal 17 agosto in poi, rivelano che il piano diabolico di Emre e Aylin prenderà forma sempre più e costringerà Can a fare un triste annuncio.

Il fotografo, infatti, dirà ai suoi dipendenti che nel corso dell'ultimo periodo hanno perso diversi clienti e che i competitor hanno messo in giro anche la notizia della 'bancarotta' per la Fikri. Insomma una situazione tutt'altro facile da gestire dal punto di vista lavorativo.

Sanem rischierà di essere investita

Come se non bastasse, poi, Can sarà protagonista di un acceso e duro litigio con suo fratello Emre, durante il quale chiederà a Sanem di lasciarli da soli e quindi di andare via.

Le anticipazioni di Daydreamer rivelano che dopo questo spiacevole episodio, Sanem è profondamente amareggiata e triste per il destino della Fikri.

A quel punto deciderà di rivolgersi a Fabri, per chiedergli di risolvere tutti i problemi economici dell'azienda del suo amato. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi episodi in onda fino al 21 agosto in televisione, Sanem rischierà anche di essere investita da un automobile, ma per fortuna verrà salvata in tempo proprio da Can.