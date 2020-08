Dopo l'esperienza a Temptation Island, Antonella Elia potrebbe aver perdonato il compagno Pietro Delle Piane. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che mostrano il riavvicinamento della coppia. Antonella e Pietro sono stati avvistati al mare insieme: dapprima hanno fatto il bagno e poi si sono distesi a prendere il sole. Il volto della showgirl piemontese comunque appare ancora piuttosto tirato. Decisamente più sereno l'attore calabrese che, a quanto pare, starebbe cercando di riconquistare la fidanzata.

Elia, infatti, al falò di confronto di Temptation Island aveva lasciato Pietro, delusa e ferita dal suo comportamento.

Il comportamento di Pietro Delle Piane a Temptation Island

Oltre al (presunto) bacio con una delle tentatrici - che non si è visto e che Pietro ha sempre negato - Antonella è rimasta ferita da come il compagno ha parlato di lei, definendola una donna sola e triste che non avrebbe lasciato alcun segno del suo passaggio nel mondo poiché non ha avuto figli. L'attore calabrese ha avuto da ridire anche sul carattere di Elia e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Antonella è dispersiva, non riesce a concretizzare, inizia il percorso e poi dura un'ora, un giorno e una settimana", ha raccontato ai compagni di avventura del docu-reality.

Sempre nel villaggio, Delle Piane ha anche definito la compagna come una persona immatura, ancora ferma mentalmente all'età adolescenziale anche se ovviamente non è più una bambina.

Secondo lui, l'ex gieffina prima di conoscerlo e di fidanzarsi con lui avrebbe passato un brutto periodo durante il quale piangeva e si disperava perché le sembrava di non aver costruito niente nella sua vita. Sentiva infatti la mancanza di un un figlio e di una famiglia. Elia infatti è orfana di entrambi i genitori, e anche al Grande Fratello Vip aveva confermato di non avere parenti ancora in vita, fatta eccezione per l'ex compagna di suo padre.

"Non ti puoi lamentare - ha sottolineato Pietro a Temptation Island - Non puoi avere una famiglia se non ci lavori su una famiglia".

Le parole che hanno ferito Antonella Elia e la difficile decisione di riprovarci

Queste dichiarazioni hanno ferito Elia. Per questo motivo, al falò di confronto ha deciso di uscire dal programma da sola.

Ma già un mese dopo, nell'appuntamento speciale con Filippo Bisciglia, ha ammesso di essere intenzionata a riprovarci. Stando alle foto pubblicate su Chi, sembra che lo stia facendo davvero. Tuttavia, sulla rivista si legge che l'espressione dell'ex soubrette di Non è la Rai appare ancora distaccata, forse perché non ha ancora dimenticato l'accaduto.