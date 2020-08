Dopo la pausa estiva legata al Ferragosto, Beautiful tornerà in onda con nuovi e avvincenti episodi ed in cui ci si avvicinerà sempre di più alla verità sulla piccola Beth. Intanto dalle trame già trasmesse negli Stati Uniti si apprende che sarà Liam il primo a scoprire che sua figlia non è morta, ma che in realtà si tratta di Phoebe e lo farà grazie alle rivelazioni del piccolo Douglas. Nel contempo, il fratello di Wyatt indagherà sul passato di Flo, riuscendo a scoprire che la donna non ha mai partorito. Notizia che confermerà, di fatto, le parole di Douglas e a cui Liam crederà sin da subito.

Il piccolo Douglas scopre che Phoebe in realtà è Beth nelle prossime puntate di Beautiful

Alla ripresa della messa in onda di Beautiful, i fan assisteranno al matrimonio tra Thomas e Hope. I due convoleranno a nozze e a nulla varranno gli sforzi di Liam e Brooke per impedirlo. Anche Flo vorrà fermare il matrimonio, ma arriverà ubriaca solo a cerimonia terminata. La giovane quindi non svelerà il segreto sullo scambio di culle, ma avrà una furiosa lite proprio con Thomas sull'argomento, la quale verrà ascoltata solo in parte da Liam. Lo Spencer capirà che i due nascondono un 'segreto' e vorrà vederci chiaro sulla vicenda, chiedendo aiuto al fratello Wyatt per scoprire qualcosa in più sul passato di Flo.

Successivamente sarà Douglas ad ascoltare una conversazione telefonica tra Flo e Thomas, dalla quale capirà che Beth è viva e che si tratta della piccola Phoebe.

Beautiful, spoiler Usa: Liam crede a Douglas e indaga su Flo

Mentre Thomas e Hope si assenteranno per qualche giorno per la luna di miele, Douglas sarà accudito da Liam e Steffy.

Nonostante Thomas abbia intimato al bambino di non dire nulla su ciò che ha sentito, il piccolo non potrà fare a meno di parlare e, davanti a Steffy e Liam, continuerà ad insistere che Beth è viva. Steffy penserà che si tratti di fantasie infantili e non crederà alle parole del nipotino, mentre Liam comincerà a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

In particolare Spencer ripenserà alle parole di Wyatt quando gli disse che Flo, distrattamente, aveva affermato di non aver avuto figli e, volendo andare a fondo sulla vicenda, comincerà ad analizzare i documenti dell'adozione di Phoebe, chiamando anche l'ospedale di Las Vegas dove Flo avrebbe partorito.

Liam si avvicina alla verità, Flo non ha mai partorito

Liam, preso in mano il telefono, riuscirà a parlare con il medico che secondo i documenti, avrebbe seguito il parto di Flo e avrà la conferma che la giovane non ha mai partorito, negando tra l'altro di aver firmato i documenti per l'adozione di Phoebe. Liam a questo punto, sarà sconvolto, mentre Steffy insisterà sul fatto che possa esserci stato solo un errore di trascrizione sui documenti.

Il giovane però, ormai certo che le parole di Douglas siano vere, non potrà far altro che stringere a sé Phoebe/Beth, felice di aver ritrovato la figlioletta creduta morta.