Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno, di cui martedì 1° settembre è in programma un nuovo coinvolgente episodio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità riguardanti il rapporto tra Can e Sanem, i quali dopo essere rimasti chiusi in ascensore, avranno un confronto e decideranno di restare dei buoni amici. I due, poi, passeranno il resto della serata insieme a casa del fotografo e durante la notte Sanem avrà un incubo.

DayDreamer, anticipazioni del 1° settembre: Sanem avrà un incubo durante la notte a casa di Can

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer, che sarà trasmessa martedì 1° settembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Can dopo essere stato liberato dall'ascensore con Sanem, proporrà alla ragazza di restare a dormire a casa sua.

Durante la notte, però, Sanem farà un brutto sogno e avrà un vero e proprio incubo al punto che Can deciderà di intervenire.

Il fotografo, infatti, sentendo i lamenti della ragazza provenienti dalla camera in cui sta dormendo, deciderà di svegliarla e la tranquillizzerà. A quel punto, poi, Can penserà che è giunto il momento di darle quel regalo che aveva preso per il suo compleanno e che fino a questo momento aveva tenuto per se. Si tratta di un ciondolo portafortuna che da questo momento in poi sarà per sempre con Sanem.

Al mattino seguente il risveglio della coppia sarà dei migliori: Sanem deciderà di mettersi ai fornelli per preparare la colazione ma il risultato finale non sarà proprio ottimo.

Per fortuna Can apprezzerà lo stesso il risultato e, in particolar modo, l'impegno che Sanem ha proferito per la preparazione.

Can e Sanem decidono di restare soltanto dei buoni amici

E poi ancora gli spoiler del nuovo appuntamento con DayDreamer, che sarà trasmesso martedì 1° settembre su Canale 5, rivelano che Can e Sanem, dopo essersi promessi di restare soltanto dei buoni amici, proveranno a portare avanti il loro piano e anche all'arrivo in azienda, entreranno separatamente.

I due, infatti, non vogliono alimentare ulteriori pettegolezzi sul loro conto.

Tuttavia, la notizia dell'incidente avvenuto in ascensore si diffonderà molto presto e arriverà anche alle orecchie di Mevbike. La mamma di Sanem, infatti, si recherà alla Fikri perché vorrà omaggiare Can con un borek, dato che l'ha aiutata durante tutta la campagna elettorale.

E sarà in questa circostanza che la donna scoprirà le bugie che le sono state raccontate da sua figlia la sera precedente, quando ha passato la notte a casa del maggiore dei fratelli Divit. Quale sarà la reazione di Mevbike? Lo scopriremo martedì pomeriggio.