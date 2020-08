Novità per i fan di DayDreamer - La ali del sogno, la serie tv turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. I telespettatori, infatti, sono in attesa di scoprire cosa ne sarà della serie dopo l'inizio di Uomini e Donne (programma che occupa la stessa fascia oraria) previsto per il prossimo 7 settembre. Secondo alcuni indiscrezioni di Fanpage, la serie potrebbe andare in onda in prima serata.

Le vicende di Can e Sanem potrebbero andare in onda in prima serata

La stagione 2020/2021 di Mediaset, in procinto d'iniziare a settembre, porterà dei stravolgimenti nella programmazione quotidiana di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir.

Come scritto da Fanpage, grazie ad alcun indiscrezioni, dal 7 settembre DayDreamer abbandonerà la fascia feriale delle 14:45 (che verrà ceduta alla nuova edizione di Uomini e Donne), per approdare per la prima volta in prima serata.

Ebbene sì, i fan della coppia formata da Can e Sanem potrebbero godersi il loro beniamini in un lungo appuntamento che andrà in onda nel prime time di Canale 5 dal 7 settembre, subito dopo la messa in onda di Paperissima Sprint. Con questa nuova collocazione DayDreamer assumerebbe la vera sembianza del prodotto che è stato creato in Turchia, ovvero quella della serie tv. Tra il 2018 e il 2019, infatti, la serie è andata in onda suddivisa in 51 episodi. In Italia invece, per esigenze del palinsesto estivo, la produzione è stata suddivisa in molti più episodi della durata media di 45 minuti.

DayDreamer potrebbe andare in onda anche il sabato

Questa, però, potrebbe non essere l'unica novità riguardante la messa in onda di DayDreamer - Le ali del sogno. Sempre secondo le indiscrezioni di Fanpage, per la serie sarebbe prevista anche una seconda messa in onda il sabato, dalle 14:45 fino alle 16, prima dell'inizio di Verissimo, confermato anche per la imminente stagione.

Al momento si parla solo d'indiscrezioni, si attendono conferme da parte dei vertici Mediaset.

Il successo di DayDreamer ha segnato il palinsesto estivo di Canale 5. Dopo quello della passata stagione con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (che ha visto sempre come protagonista Can Yaman, con la partecipazione di Özge Gürel), le vicende sentimentali e intricate di Can e Sanem hanno fatto breccia nel cuore del pubblico televisivo italiano, ottenendo un grosso successo anche in termini di ascolti.

Alcuni appuntamenti hanno segnato il picco di share, come quello andato il 6 agosto scorso, dove la serie è diventata la regina del day-time, con 2.339.000 spettatori totali e uno share del 22,62%.