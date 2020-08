DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca, ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani su Canale 5 per tutto il periodo estivo. Da lunedì 7 settembre ci saranno dei cambiamenti che riguardano proprio la serie televisiva in quanto ritornerà in onda il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, che riprenderà la fascia oraria di sempre, ovvero quella che si agira dalle ore 14:45 fino alle 16:10. Dunque, la soap che vede come protagonista Can Yaman subirà dei cambiamenti di palinsesto sulla rete del Biscione. Tuttavia i fan forse non dovranno aspettare a lungo prima di continuare a vedere la soap dato che, secondo alcune notizie trapelate sul web, le puntate potrebbero essere trasmesse nella fascia serale con episodi più lunghi.

Ma andiamo a scoprire nei dettagli i cambiamenti del palinsesto Mediaset.

Uomini e donne prende la fascia oraria di DayDreamer da lunedì 7 settembre

A comunicare il ritorno ufficiale di Uomini e Donne a partire da lunedì 7 settembre sono stati i promo che in questi giorni sono circolati su Canale 5 ma anche un post pubblicato ufficialmente sulla pagina Instagram del programma. Dunque, la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi prenderà il posto della seguitissima serie televisiva turca che vede come protagonista l'attore Can Yaman. A questo punto quando verranno trasmessi gli altri episodi inediti di DayDreamer - Le ali del sogno? Questa è la domanda che si stanno facendo in moltissimi fan della serie, curiosi di sapere come andrà a finire l'appassionante storia d'amore tra Sanem Aydin e Can Divit.

Alcune settimana fa Mediaset, con un tweet ufficiale, aveva annunciato la scelta di non interrompere DayDreamer a partire dal mese di settembre.

DayDreameral dal 7 settembre andrà in onda con le puntate serali e con una pomeridiana il sabato

Le novità che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che la serie televisiva turca potrebbe essere spostata nella fascia serale.

Infatti secondo alcune notizie trapelate sul web, da lunedì 7 settembre le puntate della soap turca potrebbero andare in onda (sempre dal lunedì al venerdì) dalle ore ore 21:20 fino a mezzanotte. Inoltre, Mediaset pare che abbia deciso inserire la serie televisiva anche nel palinsesto del sabato pomeriggio con un altro episodio inedito che verrebbe trasmesso dalle ore 14,45 alle 16:00, quando la serie televisiva lascerà il posto a Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Ovviamente per la settimana che va fino al 4 settembre l'appuntamento con DayDreamer resterà quello di sempre, ovvero alle ore 14:45.