Accantonata la brevissima conoscenza con Gianmaria Antinolfi, pare che Belen Rodriguez abbia già incontrato un altro uomo in grado di farle battere il cuore. Secondo quello che sostiene il blog Very Inutil People, la showgirl starebbe frequentando in gran segreto Antonio Spinalbanese, un parrucchiere di Milano che le avrebbe presentato la sua cara amica Patrizia Griffini. La presunta nuova coppia si trova a Ibiza dall'inizio di agosto e, basandosi su alcuni indizi social, starebbe assieme ad altri amici nella villa che l'argentina ha affittato sull'isola per le vacanze.

Nuovi rumors sul privato di Belen Rodriguez

Da quando è stata lasciata da Stefano De Martino la scorsa primavera, Belen è costantemente al centro del Gossip per le sue nuove frequentazioni amorose, vere o presunte che siano.

Dopo aver documentato passo per passo il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, alcuni siti hanno spostato la loro attenzione su un altro ragazzo che potrebbe aver fatto breccia nel deluso cuore della soubrette.

Il blog Very Inutil People, infatti, ha fatto una vera e propria cronistoria della simpatia che sarebbe nata tra la Rodriguez e un hairstylist di Milano che ultimamente sembra essere diventato una presenza fissa nella vita della conduttrice.

Lui si chiama Antonio Spinalbanese e, secondo a quello che si dice sul web, sarebbe un carissimo amico di Patrizia Griffini, meglio conosciuta come la "Petineuse" del Grande Fratello.

La donna è una delle poche persone che fanno parte del "clan" dell'argentina da anni, e sarebbe stata proprio lei a far incontrare la sua amica con il parrucchiere che da qualche giorno è in vacanza a Ibiza con loro.

Gli indizi sul possibile flirt tra Belen e Antonio

Secondo alla dettagliata ricostruzione che è apparsa in queste ore su Very Inutil People, Belen e il suo presunto nuovo amore si sarebbero conosciuti a Milano il 5 agosto, quando lui è andato a casa di lei per farle una piega ai capelli su suggerimento dell'amica Patrizia.

I due avrebbero cenato insieme nell'appartamento della showgirl e, il giorno dopo, si sarebbero rivisti in un ristorante della città con altre persone per la seconda serata in compagnia (durante la quale la Rodriguez si è scatenata ballando su un tavolo).

Il 7 agosto l'argentina ha iniziato a seguire Spinalbanese su Instagram, e lui in una Stories si è mostrato con un cuore disegnato sul petto: quel disegno, secondo chi scrive per il blog, sarebbe molto simile a quello che la soubrette ha fatto sul collo di un amico sempre con il rossetto rosso.

Ibiza di 'fuoco' per Belen: Stefano De Martino è lontano

Very Inutil People sostiene anche che Belen e il parrucchiere Spinalbanese abbiano trascorso insieme il Ferragosto. Dal giorno 14 in poi, infatti, il bell'Antonio ha sfoggiato nelle sue IG Stories alcuni particolari che lasciano intuire che stia soggiornando nella villa che la Rodriguez ha affittato sull'isola per gli ultimi scampoli d'estate.

Un fiore che poi è stato visto addosso all'argentina, una collana indossata anche dallo stylist Mattia Ferrari (fidato collaboratore della showgirl) e un paio di pantaloni verde militare intravisti in un video della 35enne, sono solo alcuni indizi che confermerebbero la frequentazione in corso tra la conduttrice e il milanese.

In un paio di filmati che ha caricato sul suo profilo Instagram qualche sera fa, poi, c'era proprio l'hairstylist come protagonista. L'unico giorno in cui i due si sarebbero allontanati facendo cose diverse, è quello del 10 agosto, quando Belen ha rivisto Stefano De Martino per riprendersi Santiago (che era stato in barca col papà fino a quel momento).