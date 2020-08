Prosegue lo spazio con le novità su Una vita, soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 23 al 29 agosto su Canale 5 rivelano che Liberto Mendez (Jorge Pobes) verrà accusato di abuso e arrestato, mentre Cinta Dominguez e il chitarrista Rafael decideranno di andare in tournée per tutta la Spagna. Infine Felipe (Marc Parejo) mostrerà una certa attrazione per la serva Marcia.

Una vita, anticipazioni 23-29 agosto: Cinta accetta di accompagnare Rafael in tournée

Le anticipazioni degli episodi di Una vita in programma da domenica 23 a sabato 29 agosto in Italia, raccontano che Rosina scoprirà che Liberto l'ha tradita con Genoveva.

Il tradimento dell'uomo farà ben presto il giro di tutta Acacias 38. A tal proposito, Susana non crederà al coinvolgimento di Mendez, tanto da voler parlare a quattr'occhi con la Rubio. Intanto Emilio rinuncerà a lottare per Cinta in quanto ha saputo che si è baciata con Rafael. Proprio quest'ultimo proporrà alla Dominguez di accompagnarlo in una tournée in giro per la Spagna, la ragazza chiederà il permesso ai genitori. Bellita acconsentirà alla proposta nonostante i dubbi iniziali. A tal proposito, lo Spiantato si recherà dal Pasamar per vantarsi di aver conquistato Cinta. Per questo motivo, il figlio di Felicia comincerà a scrivere delle poesie in onore dell'amata perduta.

Liberto viene portato in carcere

Le trame della soap opera trasmesse la prossima settimana su Canale 5 (23-29 agosto) svelano che Ramon convincerà Felipe a denunciare Alfredo alla polizia, in quanto crede che il piano di finanziamento sia una truffa. In seguito, l'Alvarez Hermoso informerà il Palacios che gli archivi del banco americano sono stati arsi dalle fiamme.

Lolita si recherà a trovare la Salmeron per dimostrarle la propria solidarietà dopo quello che è successo con Liberto. Proprio quest'ultimo verrà portato in carcere con l'accusa di aver abusato di Genoveva. Fortunatamente il giovane farà presto ritorno a casa grazie all'aiuto di Felipe. Qui, Mendez chiederà perdono a Rosina, anche se quest'ultima si dimostrerà ostile a ogni rappacificazione.

Felipe si avvicina a Marcia

Susana chiederà a Rosina di non abbandonare il nipote, mentre Alfredo minaccerà Ramon al fine di farlo smettere di indagare su di lui. Il Palacios, a questo punto, chiederà a un giornalista di aiutarlo a smascherare il ricco banchiere.

Intanto Rafael comunicherà a Cinta che la partenza della loro tournée è stata anticipata, mentre Felipe si avvicinerà pericolosamente a Marcia, la sua nuova domestica. Infine i telespettatori scopriranno che quest'ultima è una complice inviata da Ursula per spiare le mosse dell'Alvarez Hermoso.