Durante le puntate di Una vita in onda su Canale 5 nelle prossime settimane ci sarà un nuovo personaggio al centro delle vicende della soap. Si tratta di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) che, per evitare che si sappia la verità sul suo oscuro passato prima di giungere ad Acacias 38, sarà costretta a sottostare al ricatto di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido), le quali le imporranno di spiare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

La svolta arriverà quando la brasiliana, stanca di essere una pedina nelle mani delle due dark-lady, dirà tutta la verità all'avvocato che si dirà disposto a fare qualsiasi cosa per proteggerla.

Una vita, trame Spagna: Ursula costringe Marcia a spiare Felipe

I telespettatori italiani di Una vita hanno già assistito all'ingresso di Marcia nella soap, diventata la nuova domestica di Felipe. La giovane, una volta arrivata ad Acacias 38 in cerca di lavoro, si è recata subito a casa dell'avvocato. Questi ha deciso di assumerla, chiarendo fin da subito di non avere alcun pregiudizio verso il colore della sua pelle. Gli spoiler dei prossimi episodi rivelano che Sampaio farà breccia nel cuore di Felipe, il quale nel frattempo si avvicinerà sempre di più a Genoveva per uno scopo ben preciso. L'uomo vorrà smascherare la dark-lady, convinto che la crisi finanziaria degli abitanti del quartiere non sia avvenuta per caso.

Dal canto suo Salmeron, pur essendo sposata con Alfredo Bryce, farà fatica a nascondere l'attrazione che proverà nei confronti del vedovo di Celia.

Felipe continuerà comunque a manifestare il suo interesse per Marcia, la quale però sarà tutt'altro che sincera nei suoi confronti: la giovane infatti, minacciata da Ursula, spierà tutte le mosse di Alvarez Hermoso.

Alvarez Hermoso viene a conoscenza del passato di Marcia, Genoveva vuole partire

Marcia non avrà altra scelta e dovrà cedere al ricatto di Genoveva e di Ursula per evitare di dover fare i conti con il suo difficile passato. Felipe però riuscirà a scoprire che in realtà la brasiliana è sotto il giogo delle due perfide donne.

Genoveva verrà respinta da Alvarez Hermoso, poiché quando Salmeron proverà a convincerlo a tornare con lei, questi le dirà di essere innamorato di un'altra persona. Ursula, invece, quando saprà che l'avvocato si è allontanato dalla moglie di Alfredo a causa di Marcia, le ordinerà di lasciare il paese al più presto dopo averle ricordato che è stata assunta grazie a lei.

A questo punto la brasiliana, innamorata del suo datore di lavoro, deciderà che è giunto il momento di smettere di mentire. Sampaio infatti racconterà a Felipe che in Brasile è stata costretta alla schiavitù e alla prostituzione. Subito dopo gli rivelerà che è stata costantemente minacciata da Ursula e Genoveva. Alvarez Hermoso, appresa la verità, non sopporterà l'idea che la donna che ama debba essere ricattata.

Chiederà a Marcia di restare con lui, quindi dirà a Dicenta di non avvicinarsi più alla giovane.

Nel frattempo Genoveva convocherà i cittadini a casa sua per offrirgli un risarcimento economico, dopodiché dirà ad Ursula che andrà via dal quartiere. Dicenta però non ci penserà su due volte nel proporle di sbarazzarsi di Marcia per permetterle di tornare tra le braccia di Felipe.