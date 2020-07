L’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a scatenare il gossip. Nelle scorse ore, la mamma della sudamericana è stata protagonista di un sfogo su Instagram. Veronica Cozzani ha parlato di “persone che non ti vogliono bene” e di “bugie che fanno male sempre” ma poi ha precisato che tali messaggi sono delle semplici osservazioni personali.

Il messaggio criptico di Veronica Cozzani

Nelle scorse ore, Veronica Cozzani sul suo profilo Instagram ha postato un messaggio nella sua lingua madre. La mamma di Belen, Jeremias e Cecilia ha dichiarato: “Le persone che non ti cercano sono coloro a cui non manchi”.

"Chi non sente la tua mancanza è perché non ti vuole bene". Inoltre, la signora Veronica Cozzani ha ammesso che una persona può entrare nella vita di un’altra, ma poi sta a quest’ultima decidere chi “rimane e chi no”. Infine, la donna ha concluso: “La verità fa male una sola volta mentre le bugie fanno male sempre”.

Sebbene la mamma di Belen non abbia fatto alcun riferimento nel suo post, alcuni suoi follower hanno pensato che potesse essere una frecciatina indirizzata a Stefano De Martino. In seguito ai numerosi commenti, la donna ha smentito categoricamente che le sue parole fossero rivolte all’ex genero. A quel punto alcuni hanno ipotizzato che si sia trattato di un messaggio rivolto al marito Gustavo, visto che Veronica ha fatto riferimento alla sua situazione sentimentale.

Anche in questo caso però diretta interessata ha negato. Veronica ha precisato che si trattata di una sua riflessione, quindi il suo sfogo non era rivolto a nessuno in particolare.

Michele Morrone, potrebbe essere la muova fiamma di Belen

Belen Rodriguez potrebbe avere già archiviato la liaison con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Michele Morrone potrebbe essere la nuova fiamma della modella sudamericana. I due si sarebbero scambiati alcuni messaggi in codice su Instagram, ma al momento non si sarebbero mai incontrati. L’attore per via dei numerosi impegni di lavoro sarebbe sempre in giro per il mondo.

Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini e da sempre vicino alla modella, Morrone potrebbe essere l’uomo giusto per lei. Sia Belen sia Michele infatti, hanno dei figli nati da un presente matrimonio naufragato. Nonostante Morrone sia giovanissimo è già un personaggio molto affermato: il giovane è reduce dello strepitoso successo della del film per adulti di Netlix, 365.