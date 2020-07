Le Demand Expressions sono un indice di gradimento basato su streaming, interazioni sui social, ricerche sul web e download. Recentemente è stato utilizzato da Parrot Analytics per stilare la classifica delle Serie TV non in lingua inglese più popolari sia in Italia che in Europa. La top ten, pubblicata sul Corriere della sera, è il risultato di un'analisi fatta sul periodo dal 1° gennaio al 12 luglio che ha incoronato La casa di carta come la serie più popolare sia a livello italiano che europeo. Lo studio effettuato dalla Parrot ha rivelato anche un aspetto interessante sulla produzione made in Italy Curon che, stando ai risultati ottenuti, è più apprezzata all'estero che nel Belpaese.

La sorpresa nella top ten italiana è stata la turca Erkenci Kus, trasmessa in Italia con il titolo Daydreamer - Le ali del sogno. La serie con il popolare attore Can Yaman chiude infatti la classifica battendo, addirittura, la celebre fiction de Il commissario Montalbano.

Al secondo posto della classifica si trova l'italiana Gomorra, mentre conquista la terza posizione la serie colombiana-statunitense Narcos.

Il quarto posto è occupato dalla tedesca Dark, seguita in quinta posizione da Skam Italia e in sesta da The young Pope (girata in italiano e inglese). Il settimo post è occupato da L’amica Geniale, la celebre fiction basata sui bestseller di Elena Ferrante. All’ottavo e al nono posto si trovano le due serie spagnole Élite e Vis a Vis.

La sorpresa è in fondo alla top ten chiusa da Daydreamer - Le ali del sogno, la serie turca con Can Yaman. Stando all'analisi riportata della Parrot, l'indice di popolarità di Daydreamer è di circa 8,6 volte superiore alla media e conquista il decimo posto battendo le serie italiane Romanzo Criminale e Il commissario Montalbano.

La casa di carta trionfa anche in Europa, tra le dieci più popolari anche l'italiana Curon

Nella classifica delle serie tv non in lingua inglese più popolari a livello europeo domina su tutti, ancora una volta, La casa di carta, la serie ideata da Àlex Pina recentemente rinnovata per la quinta ed ultima parte. Secondo e terzo posto per Narcos e Dark., mentre resta fuori dal podio in quarta posizione The Young Pope, in quinta la serie tedesca Babylon Berlin e in sesta Gomorra. Risale di una posizione rispetto alla classifica italiana il teen drama spagnolo Élite che si piazza al settimo posto seguito all'ottavo dalla coproduzione internazionale The Head. Conquista la nona posizione l'italiana Curon, una serie a metà strada tra teen drama e fantasy.

Infine, al decimo ed ultimo posto chiude la classifica europea la serie franco-britannica Delitti in Paradiso.