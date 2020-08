Dopo l'estromissione de La prova del cuoco dai palinsesti di Rai 1 previsti per l'imminente stagione autunno 2020- inizio 2021, Elisa Isoardi è tornata al centro del Gossip. Questo per via di alcune dichiarazioni che l'ex conduttrice del noto cooking-show di Rai 1 ha rilasciato in un'intervista al settimanale Nuovo, circa un problema di salute che l'aveva colpita in passato. Si tratta di un tumore che all'inizio aveva preoccupato molto la 37enne.

Elisa Isoardi rompe il silenzio sul suo problema di salute alle corde vocali

In passato Elisa Isoardi si era trovata inaspettatamente a dover fare i conti con un tumore che avrebbe potuto compromettere per sempre il suo futuro da conduttrice e volto tv.

Si trattava di un polipo alle corde vocali, che l'ormai ex fidanzata di Matteo Salvini aveva scoperto attraverso un controllo medico a cui aveva deciso di sottoporsi nel 2014, durante la sua conduzione di una puntata di Uno mattina, in cui ebbe modo di intervistare un otorinolaringoiatra. A convincerla a sottoporsi ad un check-up specifico furono i suoi allora seguenti problemi: raucedine, timbro più scuro e una certa pesantezza alla gola. Al controllo medico effettuato, lei riportò un grosso polipo alle corde vocali che avrebbe potuto compromettere la funzionalità di una parte della corda vocale destra.

Di questa sua difficile esperienza personale ne ha voluto parlare nella sua ultima intervista concessa a Nuovo, il giornale diretto da Riccardo Signoretti.

Nel suo intervento, la Isoardi ha fatto sapere in particolare che, nonostante quanto le è accaduto in passato, ora sta bene. "È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro - ha aggiunto-. All’inizio avevo paura. Ma per i medici è stato un intervento di routine”.

La conduttrice televisiva si è sottoposta in passato ad un intervento chirurgico

Secondo quanto riporta Gossip e tv dell'intervista rivelatrice concessa a Nuovo, Elisa Isoardi si è dovuta sottoporre in passato ad un intervento alle corde vocali.

Questo affinché il polipo che le era stato diagnosticato fosse asportato.

Dopo la sua operazione, la conduttrice fu costretta a stare lontana dalla televisione per qualche settimana. Dopodiché si decise a rinforzare le corde vocali, seguendo con un logopedista un duro allenamento consistente soprattutto in una serie di vocalizzi. A seguito dell'operazione, la conduttrice decise di non rivelare subito l'accaduto. Ma ne parlò solo qualche mese dopo alla stampa.

I controlli di routine per la vip 37enne ancora oggi non mancano, ma Elisa sta bene e per la gioia dei suoi fan tornerà molto presto in tv. Anche se il programma La prova del cuoco, da lei condotto di recente in sostituzione di Antonella Clerici, è stato eliminato dai nuovi palinsesti di Rai 1, lei apparirà a breve in tv come concorrente di Ballando con le stelle a partire da settembre e condurrà il programma di medicina Check Up.