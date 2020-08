In questi giorni, i giocatori della Juventus stanno godendo di alcuni giorni di riposo. I bianconeri sono in vacanza e il loro rientro a Torino è previsto per il 24 agosto. Infatti, lunedì prossimo la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. In attesa, di tornare al JTC, i calciatori bianconeri si stanno rilassando al mare.

Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, il quale sta trascorrendo le sue ferie in barca con la sua famiglia. Nella serata di ieri 18 agosto, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae proprio mentre bacia con grande passione l'attaccante della Juventus.

Vacanze d'amore per Cristiano Ronaldo

In questi giorni, Cristiano Ronaldo sta condividendo alcune immagini che lo ritraggono in vacanza. CR7 ha anche postato dolci dediche per la sua compagna. Nella serata di ieri è stata Georgina Rodriguez a esprimere tutto il suo amore per l'attaccante della Juventus: "Come mi sento fortunata", ha scritto la fidanzata di CR7 su Instagram.

La coppia, dunque, sta trascorrendo delle vacanze piene d'amore,come si evince dagli scatti pubblicati sui social. Cristiano Ronaldo e Georgina appaiono più uniti che mai e il bacio appassionato che si scambiano nello scatto condiviso sui social ne è la testimonianza.

La dedica di Bernardeschi alla figlia

In questi giorni, non solo Cristiano Ronaldo sta condividendo le immagini delle sue vacanze sui social.

Infatti, sono in molti i calciatori della Juventus che stanno postando su Instagram gli scatti più belli delle proprie ferie. I bianconeri si stanno godendo queste giornate di relax al mare e in molti sono in compagnia delle rispettive famiglie. Fra questi c'è anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino si trova in Toscana con la compagna Veronica Ciardi e con la loro bimba.

Federico Bernardeschi, questa mattina 19 agosto, ha pubblicato su Instagram alcune foto che lo ritraggono mentre gioca con la sua piccola Deva.

Il numero 33 juventino ha anche postato una bella dedica per la sua bimba: "E poi ti stringo tra le mie mani, piccola come sei - ha scritto il calciatore bianconero sul noto social network - e tutto il resto intorno a me non esiste più, gioia della mia vita".

Dybala si rilassa ad Ibiza

Oltre a Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze su Instagram. Il numero 10 juventino è a Ibiza insieme alla fidanzata Oriana Sabatini e ad alcuni amici, fra i quali spicca anche un altro giocatore bianconero: Rodrigo Bentancur.

Dybala ne sta approfittando anche per recuperare dall'infortunio accusato in Champions League contro il Lione e per questo motivo insieme a lui ad Ibiza c'è anche un fisioterapista.