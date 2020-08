La Juventus nel corso di questo mercato cercherà un attaccante che possa sostituire Gonzalo Higuain. Il Pipita sarebbe in uscita dai bianconeri e Paratici starebbe cercando il profilo giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Raul Jimenez. Proprio per questo motivo, secondo "Tuttosport", Fabio Paratici sarebbe a Londra e potrebbe parlare con il Wolverhampton del messicano. Infatti, la Juventus potrebbe provare a inserire come contropartita uno fra Aaron Ramsey, Douglas Costa e Alex Sandro. Non è da escludere nemmeno il nome di Cristian Romero.

Questi quattro giocatori della Juventus hanno diversi estimatori in Premier League e il logo futuro potrebbe essere oltre manica.

Paratici vorrebbe Jimenez

La Juventus, in questi giorni, sta sondando il mercato per arrivare ad un attaccante che possa fare rendere al meglio Cristiano Ronaldo. Il club bianconero starebbe valutando diversi profili, si parte da Jimenez passando per Dzeko e Milik fino a Lacazette. Per molti mesi si è parlato dell'interesse della Juventus per l'attaccante polacco che milita nel Napoli. Ma le quotazioni di Milik sarebbero in discesa, visto che il bomber partenopeo era una precisa richiesta di Sarri. Adesso il nome in cima alla lista di Paratici sarebbe quello di Jimenez.

Per il messicano i bianconeri avrebbero avuto diversi contatti con il suo agente Jorge Mendes. Il Chief Football Officer, oggi 19 agosto, dovrebbe essere a Londra e potrebbe parlare proprio con il Wolverhampton dell'attaccante messicano. La Juventus e il club inglese potrebbero anche decidere di imbastire uno scambio visto che Paratici vorrebbe cedere alcuni dei suoi giocatori.

Tra i nomi che potrebbero interessare al Wolverhampton ci sono anche Douglas Costa e Alex Sandro. Il numero 11 juventino, però, interesserebbe anche al Manchester United.

Momblano parla di Bernardeschi

Nelle ultime settimane, si parla di molti giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. I nomi più gettonati per lasciare Torino sarebbero quelli di Douglas Costa, Sami Khedira e Gonzalo Higuain.

In molti, però, ipotizzano anche una cessione di Federico Bernardeschi. Del futuro del numero 33 juventino, ne ha parlato anche il giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano nel corso di una diretta su YouTube. Il cronista ha spiegato che Andrea Pirlo potrebbe incontrare faccia a faccia Federico Bernardeschi: "Pirlo incontrerà Bernardeschi di persona. Bernardeschi non è tra coloro che ha ricevuto la telefonata. Pirlo ha scelto sostanzialmente di mettere Bernardeschi tra i giocatori con cui vuole avere un confronto di persona. Questo confronto molto probabilmente non avverrà a Torino, ma verosimilmente avverrà a Forte dei Marmi. Secondo me Pirlo nella sua testa ha davvero l'idea che Bernardeschi sia un giocatore da rivitalizzare o utilizzabile nel suo calcio".