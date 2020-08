Nella puntata di DayDreamer - Le Ali del sogno che andrà in onda venerdì 28 agosto, vedremo che Can farà di tutto per farsi perdonare da Sanem. Il fotografo ha compreso l'innocenza della ragazza, pertanto, l'implorerà di tornare a lavorare insieme a lui.

Intanto, Aylin si metterà in contatto con Huma, la madre di Can ed Emre e parlerà molto male del maggiore Divit. Tra il fotografo e Aydin ci sarà il tanto sperato riavvicinamento, tuttavia, l'arrivo di una nuova figura femminile potrebbe compromettere la situazione, la donna in questione si chiama Gamze.

Can chiederà a Sanem di essere perdonato

La puntata del 28 agosto di DayDreamer comincerà con Can intenzionato a farsi perdonare dalla sua amata. Il giovane si recherà nel negozio in cui lei sta lavorando e deciderà di cominciare a servire ai tavoli insieme a lei pur di farsi perdonare. Questo tentativo andrà a buon fine, sta di fatto che Sanem accetterà le scuse del maggiore dei Divit. Can informerà la sua donna di una nuova campagna in cui vorrebbe coinvolgerla. Si tratta di un'iniziativa in favore della Compass Sport. Tra Sanem e Can, quindi, verrà ristabilito un clima di quiete, ma questo potrebbe durare molto poco. Dopo Polen, infatti, ci penserà Gamze a suscitare una certa gelosia in Sanem.

Sanem gelosa di Gamze nella puntata del 28 agosto di DayDreamer

La nuova arrivata è una vecchia amica di Can e i due sembreranno essere molto in sintonia. Gamze lavora presso la Compass Sport, pertanto, sarà inevitabile per la coppia interagire con lei. Nel frattempo, mentre la new entry getterà del pepe nel rapporto tra Can e Sanem, vedremo che Aylin continuerà a portare avanti il suo piano per estromettere il fotografo dall'azienda.

A tal proposito, la perfida protagonista chiederà al suo compagno di contattare sua madre. Emre si rifiuterà, pertanto, sarà lei stessa a mettersi in contatto con Huma e comincerà a screditare moltissimo il maggiore dei suoi figli. Il suo scopo sarà quello di fare in modo che la donna ceda le sue azioni ad Emre.

Aylin, inoltre, parlerà anche molto male della fidanzata di Can allo scopo di metterla in cattiva luce agli occhi di Huma.

Mevkibe verrà eletta Presidente dell'Associazione

Nella puntata del 28 agosto di DayDreamer vedremo anche che Mevkibe verrà eletta Presidente dell'Associazione. La protagonista farà di tutto per barcamenarsi nel suo nuovo incarico e si renderà subito conto che l'impresa è alquanto ardua. Le persone del quartiere, infatti, non faranno altro che chiederle favori in cambio di regali. Infine, Can consoliderà sempre di più il suo legame con Sanem, ma quest'ultima non potrà fare a meno di notare anche la sintonia che il suo partner ha con Gamze.