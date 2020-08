Deianira Marzano e Andrea Melchiorre sono stati protagonisti di uno scontro social avvenuto su Instagram. La blogger campana ha criticato l'ex tronista di Uomini e Donne per un post legato alla movida in Costa Smeralda. Secondo Marzano, tutti hanno frequentato i locali ma sono stati attenti a non contrarre il coronavirus.

Andrea Melchiorre dopo essere stato in Sardegna è risultato positivo alla Covid-19. Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne era stato protagonista di un duro sfogo. Il giovane aveva dichiarato che molti non avevano rispettato le regole e dopo essere stati a contatto con delle persone potenzialmente infette, si erano messe in viaggio per fare ritorno alle città d'origine.

L'attacco di Marzano

Deianira Marzano senza mezzi termini ha criticato Andrea Melchiorre. La blogger partenopea, su Instagram, ha esordito: "Quindi la colpa è del governo che ha aperto i locali?". Secondo Marzano moltissime persone sono andate nei locali per la movida, ma al contempo stesso non hanno abbassato la guardia: "Stando attente, non hanno preso il coronavirus".

Deianira Marzano ha lamentato il fatto che, molte persone non hanno nulla da fare. Dunque, passano il tempo a dire idiozie da casa. Ma non è finita qui, perché successivamente l'influencer ha lamentato di essere stata minacciata in privato da Melchiorre.

Deianira ha descritto l'ex tronista come una persona vile. La blogger ha riferito di essersi sentita offesa e disgustata.

Infine, Marzano ha tagliato corto: "I messaggi verranno girati al mio avvocato".

La replica dell'ex tronista

In seguito a quanto denunciato da Deianira Marzano, il diretto interessato ha spiegato la sua versione dei fatti. Senza troppi giri di parole Andrea Melchiorre ha definito la blogger una persona maleducata e indisponente.

Successivamente il giovane ha accusato Marzano di alterare la realtà dei fatti, di avere problemi nella comprensione del testo: "Sputa sentenze senza cognizione di causa".

Andrea ha ammesso di essere infastidito per quanto accaduto. Secondo il giovane, una persona non può e non deve parlare quando non è a conoscenza dei fatti.

Infine, Melchiorre ha sottolineato che nessuno deve permettersi di definirlo un "cretino". "Qui l'unica cretina è lei", ha concluso Andrea Melchiorre.

L'ex tronista dopo essere stato in vacanza in Sardegna ha contratto il virus. In un primo momento si era parlato di una brutta bronchite, ma successivamente il tampone aveva dato esito positivo. Da qui il botta e risposta con la blogger campana che, ha sempre mostrato di non mandarle a dire.

A questo punto dopo la replica di Melchiorre non è esclusa una nuova risposta da parte della Marzano.