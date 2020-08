Come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, e confermato dalla guida tv di Mediaset, la settimana prossima DayDreamer - Le ali del sogno non concluderà la sua messa in onda venerdì, ma lo farà sabato 5 settembre con un doppio appuntamento. Le vicende di Can e Sanem, infatti, andranno in onda dalle 14:20, fino alle 17:20.

Ceyda è interessata a Can

Nell'appuntamento del 5 settembre, in ospedale Can riuscirà ad avere un confronto con Emre. Quest'ultimo, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, proprio dopo aver avuto un diverbio con il fratello a causa delle azioni che Huma ha ceduto Emre.

La brutta vicenda porterà Can a fare un passo indietro e per tale ragione, dopo le dimissioni dall'ospedale del fratello, i due torneranno a casa insieme. Nel nosocomio si presenterà anche Aylin, preoccupata per il suo Emre, ma Can le intimerà di stargli lontano e, soprattutto, di non presentarsi per nessuna ragione a casa loro.

Per Sanem, invece, ci saranno delle novità in campo lavorativo. Infatti, Can la nominerà coordinatrice della nuova campagna pubblicitaria, ovviamente tutto sotto lo sguardo meravigliato e vagamente geloso di Deren. Successivamente, in ufficio, accompagnata da Gamze, arriverà anche Ceyda, la figlia del titolare per cui la Fikri Harika sta preparando la nuova campagna pubblicitaria.

La donna, però, si mostrerà più interessata a Can che al lavoro. I due parleranno delle loro passioni in comune, come quella per i viaggi, ma soprattutto per l'Italia (nella versione in lingua originale i due intavolano anche una conversazione in italiano).

Gamze rivela a Can che in agenzia potrebbe esserci una spia

A fine incontro, Can chiederà a Ceyda se vuole mangiare qualcosa, sotto lo sguardo geloso di Sanem, ma la donna rifiuterà l'invito in quanto avrà ancora degli appuntamenti in programma. Per questo motivo, Can e Sanem ceneranno da soli lungo il porticciolo e nella stessa sera anche Ayhan e CeyCey usciranno insieme, ma l'appuntamento di quest'ultima coppia non finirà nel migliore dei modi in quanto, dopo aver creato scompiglio tra i clienti dando accidentalmente fuoco al tavolo, i due verranno accompagnati fuori dal ristorante.

La Fikri Harika, intanto, riuscirà a ottenere il successo sperato conquistando il contratto con Ceyda. Gamze, però, farà presente a Can che all'interno dell'agenzia potrebbe esserci una spia. In realtà è la stessa Aylin, tramite una telecamera posizionata nell'ufficio di Can, a spiare le dinamiche dell'agenzia.

Can ripaga a Fabbri le azioni della Fikri Harika

La rivelazione di Gamze sulla probabile spia farà arrabbiare Aylin, che chiamerà subito Emre chiedendogli di rimuovere la telecamera nascosta. Ovviamente lui si rifiuterà, dicendole di pensarci lei, ma la donna lo minaccerà, avvisandolo che se non lo farà svelerà a Huma tutti gli intrighi da loro fatti.

In agenzia, successivamente, festeggeranno la conquista del contratto, occasione in cui si presenterà anche Fabbri.

In realtà lui sarà solamente interessato a parlare con Sanem: vuole che la ragazza firmi un contratto con lui e che gli ceda il suo profumo.

Nella conversazione interverrà un arrabbiato Can, che ribadirà a Fabbri di non poter far fare a Sanem ciò che lei non vuole. Il fotografo vuole allontanarlo dalla sua amata e per tale ragione gli consegnerà un assegno da 400.000 lire turche, ovvero il valore della quota societaria in possesso di Fabbri. All'imprenditore, però, non basterà quella cifra, infatti chiederà il doppio. I due arriveranno anche a uno scontro fisico, ma alla fine sarà Can a cedere e per non vedere più Fabbri gli firmerà un assegno con la cifra richiesta.