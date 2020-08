Tra qualche settimana anche i telespettatori italiani di Beautiful assisteranno al ricongiungimento di Liam e Hope con la loro piccola Beth. La verità sullo scambio di culle verrà finalmente a galla, portando con sé inevitabili conseguenze per tutte le persone coinvolte. Mentre Flo e Resse finiranno in carcere, Thomas riuscirà a evitare la prigione grazie a Ridge. Hope chiederà l'annullamento delle nozze con Forrester e finalmente potrà formare la famiglia tanto desiderata insieme a Liam, Beth e Douglas. Le trame americane, infatti, svelano che Hope e Liam si prometteranno nuovamente amore eterno.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope ritrovano Beth grazie a Douglas

Il segreto sullo scambio di culle terrà con il fiato sospeso i fan italiani di Beautiful ancora per qualche settimana. Nel frattempo, Hope sposerà Thomas, il quale cercherà in tutti i modi di evitare che la moglie scopra la vera identità di Phoebe/Beth. Dalle anticipazioni made in Usa, si verrà a sapere che sarà Douglas a scoprire che la figlia di Liam e Hope è ancora viva, dopo aver ascoltato una conversazione tra Thomas e Flo. Il bambino, nonostante le minacce del padre, non riuscirà a mantenere il silenzio e racconterà a Liam che Phoebe è in realtà Beth. Il segreto che tanto ha appassionato i fan della soap americana in questi ultimi mesi verrà quindi svelato.

Liam e Hope di nuovo insieme a Beth e a Douglas nelle prossime puntate di Beautiful

Il dolore e lo strazio vissuto per molti mesi, lascerà il posto alla felicità per avere finalmente tra le braccia la figlioletta, sino ad ora creduta morta. Per Liam e Hope inizierà un nuovo capitolo della loro vita, che li vedrà di nuovo insieme, pronti a formare quella famiglia che hanno sempre sognato insieme alla figlia Beth.

Dopo aver chiesto l'annullamento del matrimonio con Thomas, Hope sarà più decisa che mai ad ottenere anche la custodia del piccolo Douglas, un modo questo, per proteggere il bambino dall'instabilità mentale di Thomas.

Beautiful, trame Usa: Liam e Hope ancora marito e moglie

Stando a quanto riportano le trame delle puntate già andate in onda negli Stati Uniti, Liam e Hope si giureranno per l'ennesima volta amore eterno.

I due saranno di nuovo marito e moglie e si prenderanno cura, non solo della loro piccola Beth, ma anche di Douglas. Proprio a seguito del divorzio da Thomas, la figlia di Brooke riuscirà ad ottenere la custodia legale del bambino, dimostrando l'inaffidabilità di Thomas il quale, ancora ossessionato da Hope, sarà addirittura arrivato a sposare Zoe per gioco, solo per far ingelosire Hope.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful prossimamente in onda su Canale 5. Si ricorda che la soap tv americana, che vede tra i protagonisti proprio Liam e Hope, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 13:40.