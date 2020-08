Ci sarà una svolta nella relazione tra Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5. Infatti la coppia, finalmente, deciderà di vivere la propria storia d'amore alla luce del sole e le cose potrebbero andare più veloci del previsto, in quanto Can ammetterà alla ragazza che per lei sarebbe anche disposto ad andare all'altare.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem rivela a Mevkibe la storia con Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer la perfida Aylin, dopo essere venuta a conoscenza da Emre che Can e Sanem stanno insieme, farà di tutto pur di smascherare la coppia. Li fotograferà di nascosto, per poi vendere le immagini a un giornale.

Fatto sta che le cose non andranno come lei in realtà vorrebbe, in quanto Can smentirà pubblicamente qualsiasi tipo di rapporto con Sanem.

A ogni modo la smentita porterà sempre del gossip intorno alla figura di Can. Quest'ultimo, infatti, uscirà a cena con Ceyda e i paparazzi lo immortaleranno proprio con l'imprenditrice. Il fotografo rischierà di fare la figura del latin lover anche con la sua Sanem, ma alla fine riuscirà a risolvere il malinteso.

L'ennesimo misunderstanding, però, porterà la ragazza a prendere una decisione: rivelare a Mevkibe la sua storia con Can. Ovviamente la madre non la prenderà bene, perché si aspettava che la figlia consultasse lei e suo marito prima d'intraprendere una relazione con il suo capo.

Can ammette a Sanem che sarebbe disposto a portarla all'altare

Nelle vicende di DayDreamer le rivelazioni, però, non finiranno qui, perché Can deciderà di comunicare la sua relazione con Sanem anche ai dipendenti della Fikri Harika. Prenderà la ragazza per mano e farà il suo ingresso in agenzia. La notizia lascerà con l'amaro in bocca Deren, probabilmente perché le ritornerà in mente ciò che le aveva detto Aylin, ovvero che prima o poi Sanem le avrebbe potuto "rubare" il posto all'interno dell'agenzia.

Dopo aver reso pubblica la loro storia, i discorsi tra Can e Sanem, in merito al loro futuro, si faranno sempre più seri. La ragazza, infatti, gli rivelerà che nel suo quartiere quando una relazione diventa di dominio pubblico, in poco tempo si trasforma in matrimonio. Can le affermerà che lui sarebbe disposto anche a sposarla e questa dichiarazione rimarrà impressa nella mente di Sanem, anche se non si tratterà di una vera proposta con tanto di anello.

Can non esiterà ad aggiornare Emre sull'evoluzione del suo rapporto con Sanem e soprattutto in merito alla proposta di matrimonio che le ha fatto. Il fratello, intanto, non trascorrerà dei momenti felici in quanto, a causa di una minaccia di Aylin, si vedrà costretto a lasciare la sua Leyla.