Mariela Ballesteros è un'ex modella di origini argentine che il settimanale Chi è riuscito a raggiungere per intervistarla a proposito del suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi. L'uomo è finito al centro del Gossip per via del flirt, che sembra sia già finito, con Belen Rodriguez. Paparazzata dai fotografi di Chi assieme ad Antinolfi, a Milano, la donna ci ha tenuto a smentire qualsiasi ritorno di fiamma. Avrebbe incontrato Gianmaria a Milano, una sera, e si sarebbe semplicemente fermata a fare due chiacchiere con lui. Ma la parte più importante dell'intervista al settimanale Chi è quella in cui Mariela Ballesteros risponde alle domande che riguardano Gianmaria Antinolfi.

Chi è davvero Gianmaria Antinolfi? Parla la ex di lui, Mariela Ballesteros

L'ex modella, infatti, smaschera una a una le bugie che secondo lei l'uomo andrebbe raccontando. Tanto per cominciare, Gianmaria, che in realtà si chiama Giovanni Maria, pur presentandosi come un imprenditore, in realtà non lo sarebbe affatto. Non solo, perché anche la ricchezza millantata sui giornali non corrisponderebbe a quella reale. "Lui si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering. In realtà non è né imprenditore, né milionario" ha rivelato la Ballesteros, che con Antinolfi ha avuto una storia durata quattro anni, naufragata per la via dell'incapacità di lui di impegnarsi seriamente e mettere su famiglia.

"È un impiegato di questo colosso" ha proseguito la donna. "Nulla di male, per carità, ma ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è questa". Ma queste non sarebbero le sole bugie di Gianmaria o Giovanni Maria.

Mariela mette in guardia Belen: 'Per lui l'amore non è una cosa seria'

Tra le pagine del settimanale Chi, la donna mette in guardia Belen Rodriguez dall'uomo.

Per lui, dice, l'amore non sarebbe una cosa seria. Tant'è che nonostante sapesse bene che Mariela aveva molto sofferto in amore prima di incontrarlo, non si sarebbe fatto scrupoli a illuderla. Lei avrebbe stravolto la sua vita per lui e l'uomo, messo alle strette dopo quattro anni, avrebbe ammesso di non volere una famiglia.

Per quanto riguarda invece Belen Rodriguez e l'altra ex di Gianmaria Antinolfi, la modella Dayane Mello, che ha rivelato di stare con lui mentre corteggiava l'ex moglie di Stefano De Martino, Mariela afferma di non stupirsi di nulla. Secondo la donna, il corteggiamento serrato a Belen rientrerebbe appieno nel modus operandi da latin lover di Antinolfi, che non molla la sua "preda" finché non la conquista. Ma a quanto pare, conclude la Ballesteros, Belen lo avrebbe già lasciato, avendo forse capito con chi aveva a che fare.