Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate annunciano che Aylin Yuksel organizzerà un nuovo piano contro Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman). La perfida donna venderà alcune loro foto ai giornali, che provocheranno delle serie conseguenze ai due giovani.

Daydreamer: Sanem e Can tornano a formare una coppia

Le anticipazioni di Daydreamer segnalano che la perfida Aylin farà di tutto per far venire allo scoperto la relazione tra Sanem e Can. Tutto avrà inizio quando il fotografo perdonerà la figlia di Nihat per aver aiutato Emre e la sua complice ad ingannare la Fikri Harika.

Da questo momento, i due giovani torneranno a formare una coppia, se Aylin non volesse mantenere il riserbo sul loro ritorno di fiamma dopo che era stata promossa redattrice in seguito alla campagna pubblicitaria per la Compass Sport con a capo Ceyda, una donna che metterà gli occhi addosso a Divit. La relazione tra i due giovani verrà comunque a galla. Difatti, Emre (Birand Tunca) troverà suo fratello in compagnia della sorella di Leyla nella casetta nel bosco dove si era recato per avvisarli dell'entrata di un ladro nell'abitazione di Mevkibe.

Aylin vende le foto di Sanem e Can ai giornali

Nelle trame della Serie TV turca, Emre correrà subito ad avvisare Aylin, la quale organizzerà un piano affinché la faccenda giunga alle orecchie dei genitori di Sanem.

In questo modo, la darklady spererà che che Nihat e la moglie non diano più il permesso alla figlia di uscire e di lavorare nell'agenzia pubblicitaria. Nonostante il parere contrario del minore dei Divit, Yuksel comincerà a pedinare i fidanzati per riprenderli in atteggiamenti compromettenti. Poi, la donna venderà le foto ai giornali, che divulgheranno la notizia che Can ha trovato l'amore.

Una notizia che giungerà alle orecchie di tutti i dipendenti della Fikri Harika ed ai signori Aydin. Per tale ragione, Sanem consiglierà Divit di smentire la loro relazione sia con i suoi sottoposti sia con Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) . Proprio quest'ultimo perderà il lavoro come tassista dopo aver trattato male una cliente, in quanto troppo preoccupato per lo scandalo della figlia.

Le conseguenze del piano di Aylin si ripercuoteranno anche su Sanem e Leyla (Oznur Sercelar). I genitori, infatti, proibiranno alle figlie di farsi portare a casa dai fratelli Divit e dormire da Osman e Ayhan. Insomma, le due sorelle potranno uscire solo per recarsi a lavoro.