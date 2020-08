La soap turca di Canale 5, DayDreamer - Le ali del sogno, cambierà l'orario e i giorni della messa in onda per lasciare il posto allo storico programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il 7 settembre sarà trasmessa in prima serata a partire dalle 9 e 20 di sera mentre il 12 settembre dalle 2 e 45 del pomeriggio. Negli episodi che andranno in onda, Sanem creerà una nuova fragranza per Can mentre Emre tenterà ancora una volta di ingannare suo fratello. Dopo essere stato scoperto da Sanem cercherà però, di trovare un modo per rimediare. Fabbri invece si rifiuterà di vendere le azioni della Friki Harika e a sorpresa si alleerà con Aylin.

La nuova creazione di Sanem

La giovane Sanem si metterà all'opera per creare una nuova fragranza per Can. Il risultato stupirà parecchio l'uomo che deciderà di indossarla subito, tanto che anche Ceyda rimarrà molto colpita dal profumo indossato dall'uomo. Il clima in ufficio comincerà a essere un po' tesò perché i dipendenti si accorgeranno che una spia ha installato una telecamera per sorvegliarli. Cengiz avrà una nuova crisi di panico preoccupato dal fatto di poter essere licenziato. Per questo motivo Deren deciderà di far installare in azienda un sistema di allarme e a tal proposito rimprovererà Ferdi per la sua totale incompetenza. Sanem comincerà a riflettere su chi possa aver installato una telecamera per spiare i dipendenti e si convincerà che sia stata opera di Emre.

Per questo motivo deciderà di affrontarlo.

Sanem smaschererà Emre

Sanem riuscirà a sorprendere Emre proprio nel momento in cui l'uomo sta sottraendo la telecamera dall'ufficio dell'agenzia di Aylin. La donna, furiosa per quanto scoperto, minaccerà di raccontare tutto a Can. Emre però parlerà prima di lei con suo fratello raccontando una versione diversa.

Racconterà a Can di essersi messo d'accordo con la sua ex di non denunciarla qualora decidesse di restituire la telecamera. Anche Leyla finirà per credere alla versione di Emre e si sentirà in colpa per essere stata ostile con lui.

La nuova attività di Mevkibe

Mevkibe riuscirà ad aprire la sua biblioteca nel quartiere grazie al prezioso aiuto di Can ma dovrà fare i conti con la minacciosa presenza di Aysun.

La donna infatti installerà un maxischermo in quartiere per la partita proprio nel momento dell'apertura della biblioteca. Grazie ad Ayhan però la situazione si risolverà. Sanem invece troverà la dedica di Can su un libro che parla delle Galapagos.

Ceyda farà di tutto per conquistare Can e per questo deciderà di farsi scattare delle foto. Sanem, gelosa dell'atteggiamento della donna, cancellerà di proposito tutte le foto dalla scheda di memoria. Fabbri negherà la vendita della sua quota azionaria delle Friki Harika e delegherà Aylin di svolgere le trattative con l'azienda. Questo risulterà essere un nuovo motivo di scontro. Can si presenterà da lui per affrontarlo ma l'uomo si nasconderà temendo il confronto diretto con lui.

Emre intanto finirà per litigare animatamente con Aylin in azienda sotto gli occhi di tutti. Sanem si recherà da Emre e l'uomo le dirà di essere disposto a licenziare Aylin solo se anche lei lascerà il suo posto di lavoro. La ragazza dovrà anche gestire la sua gelosia nei confronti di Ceyda decisa a conquistare Can.

Il maggiore dei Divit comunicherà a Deren di aver scelto Sanem per il lancio della nuova campagna pubblicitaria e questo le provocherà una incontenibile crisi di nervi.