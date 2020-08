Andranno in onda il 7 e il 12 settembre due nuove puntate di DayDreamer - Leali del sogno, la prima in fascia serale e la seconda nel pomeriggio prima di Verissimo. Le anticipazioni svelano che Can e Sanem si riavvicineranno di nuovo, ma la ragazza dovrà fare i conti con la presenza di Ceyda, direttrice della Compass Sport, che sembrerà pronta a tutto pur di conquistare l'affascinante fotografo. Sanem, nel frattempo, dovrà contrastare anche nuove bugie di Emre il quale aiuterà Aylin a recuperare la telecamera che la perfida donna aveva nascosto negli uffici dell'agenzia.

Sanem crea un nuovo profumo per Can

Nuovi intrighi e intrecci amorosi attendono gli appassionati di DayDreamer nelle puntate che andranno in onda in prima serata lunedì 7 settembre e sabato 12 settembre alle 14:10 circa. Sanem deciderà di creare un nuovo profumo per Can: il fotografo apprezzerà moltissimo e anche Ceyda, sempre più presente nella vita di quest'ultimo lo troverà molto buono. Frattanto il capo dell'agenzia scoprirà che c'è una spia in ufficio e cercherà di capire di chi si tratta installando un nuovo sistema di sicurezza. Ci saranno momenti molto divertenti grazie alla presenza di CeyCey che temerà di essere licenziato e vedrà una spia in ognuno dei suoi colleghi.

Sanem inizierà a maturare l'idea che sia stato Emre a installare la telecamera spia e si recherà da quest'ultimo per capire la verità.

Il fratello di Can le intimerà di restare in silenzio e per anticipare le mosse della Aydin mentirà al fotografo dicendogli di aver stretto un accordo con Aylin. Emre dirà a Can di aver chiesto ad Aylin la telecamera spia installata, promettendole in cambio di non denunciarla. Anche Leyla crederà alla versione di Emre.

Frattanto Mevkibe inaugura una nuova biblioteca, ma Aysun farà di tutto affinché vada male: la mamma di Muzzafer organizzerà degli schermi con partita e puntate di una soap per attirare gli abitanti del quartiere. Inoltre Aysun comincerà a insinuare che Leyla e Sanem vogliono sistemarsi con i fratelli Divit avendo notato le attenzioni di questi nei confronti delle ragazze.

Mevkibe non apprezzerà questi pettegolezzi. Can regalerà a Sanem un libro con dedica sulle Galapagos.

Ceyda sempre più vicina Can

Ceyda chiederà a Can di scattarle delle foto, ma Sanem presa dalla gelosia le cancellerà. Intanto, Fabbri rifiuterà di vendere le sue quote come promesso e chiederà ad Aylin di gestire tutto. Mentre Can andrà da Fabbri il quale si negherà, Emre litigherà con Aylin davanti agli occhi di tutti i dipendenti dell'agenzia. Sanem allora affronterà Emre il quale le proporrà di lasciare il lavoro ottenendo in cambio che anche Aylin venga cacciata. Ceyda, approfittando dello scompiglio, cercherà di stare sempre più vicina a Can.

Osman, con l'aiuto di Muzzafer, otterrà un colloquio in agenzia.

Il macellaio, però, giunto sul posto, incontrerà Leyla e il suo colloquio non andrà per il verso giusto. Can comunicherà a Deren che sarà Senem a seguire il progetto della Compass Sport e la direttrice creativa andrà su tutte le furie. Mentre si avvicina il lancio del progetto per l'azienda sportiva la presenza di Ceyda diventa sempre più ingombrante per Sanem.