Nihan rischierà di morire durante le prossime puntate di Endless love. Con la sua auto inseguirà Kemal, dopo che il ragazzo le porterà via Deniz. Lui starà solo fingendo, in realtà ha simulato una fuga solo per farsi seguire da Nihan, ma questo tentativo avrà dei risvolti tragici: Nihan uscirà di strada con la sua auto e Kemal si sentirà in colpa per quanto accaduto.

Kemal fuori di sé dopo aver scoperto di essere il padre di Deniz

Kemal non sarà per niente magnanimo quando scoprirà di essere il vero padre di Deniz. Affronterà Nihan faccia a faccia e non solo le rinfaccerà il fatto di avergli detto delle bugie per più di un anno, ma le intimerà che da quel momento in poi non vorrà trascorrere un solo momento lontano da sua figlia.

Nihan non si sentirà per niente al sicuro, nonostante sia Kemal a dire queste parole. Penserà che con il suo comportamento possa solo mettere in pericolo la sua bambina. Lei non riesce a scodarsi il giorno in cui Emir ha finto di buttare Deniz da una scogliera, solo perché era venuto a sapere che Nihan voleva dire a Kemal che la bambina fosse sua figlia. Lei vuole pensare solo all'incolumità della piccola e sarebbe anche disposta a stare con Emir pur di non intaccarla.

Kemal vuole fuggire con Deniz

Kemal, ovviamente, non sarà dello stesso avviso. Lui, Nihan e Deniz hanno trascorso la notte in una casa di Şile e lui non ha fatto altro che pensare a un modo per portare Nihan e la bambina lontane da Istanbul.

Gli verrà in mente un'idea, che a lui sembrerà geniale, ma alla fine non si rivelerà tale: fingere di portare via Deniz, per poi costringere Nihan a seguirlo in macchina.

Nihan proverà a fermarlo, a un certo punto si metterà davanti alla sua auto dicendogli: "Se vuoi scappare con Deniz, prima devi passare con la tua auto sul mio corpo".

Kemal sembrerà alzare bandiera bianca, ma sarà solo una finta. Appena Nihan si volterà per rientrare in casa, lui scapperà con la bambina.

Nihan esce fuori strada

Inizierà un inseguimento, dove Kemal dirà alla piccola Deniz: "Stai tranquilla principessa, non voglio separarti da tua madre, voglio solo che venga con noi". Durante la guida, tra i due ci sarà un duro confronto al telefono.

Nihan sarà molto arrabbiata e il tachimetro della sua auto inizierà a segnare une pericolosa velocità. Kemal la inviterà a frenare, ma quando la ragazza ci proverà, si renderà che il sistema franante non funziona.

A causa della velocità, farà un testa coda e la macchina finirà sopra un albero. Kemal, che si trova davanti a lei, assisterà alla scena. Correrà verso l'auto di Nihan e la troverà priva di sensi e con il volto sanguinante. "Ti prego non lasciarmi, non posso vivere senza di te", urlerà. Si sentirà in colpa per quanto successo, anche se la reale responsabile di questo incidente è Asu. È stata lei a progettare l'omicidio di Nihan, chiedendo a uno dei sui uomini di bucare il serbatoio del liquido dei freni della macchina della ragazza.