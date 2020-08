Can sarà ancora furioso con Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5. La ragazza cederà il suo profumo a Enzo Fabbri e per tale ragione il fotografo non riuscirà a perdonarla, nonostante lei l'abbia fatto per amore (in questo modo è riuscita a far uscire Can dalla prigione). La ragazza, però non si darà per vinta e raggiungerà il fotografo ad Agva, luogo scelto da lui per trascorrere qualche giorno in totale solitudine.

Polen tenta di sedurre Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer la rottura tra Can e Sanem potrebbe diventare insanabile. Il ragazzo, infatti, si arrabbierà furiosamente con la giovane Aydin dopo che verrà a conoscenza della cessione del suo profumo a Enzo Fabbri.

Can sarà talmente arrabbiato che deciderà di porre fine alla loro storia, definendo Sanem una ragazza "come tante altre".

Intanto all'interno della coppia ci sarà un terzo incomodo, ovvero Polen, l'ex fidanzata di Can che tornerà a Istanbul. La ragazza verrà indotta da Huma a conquistare nuovamente suo figlio, in quanto ritiene che Sanem non sia alla sua altezza. Per tale ragione Polen gli proporrà di partire all'estero insieme a lei.

Sanem prova a riconquistare la fiducia di Can

Can mediterà sul da farsi e per tale ragione deciderà di allontanarsi da tutti. Andrà ad Agva per un paio di giorni, ma non vorrà che la madre lo venga a sapere. Quest'ultima verrà fuorviata da Emre, il quale la depisterà dandole un indirizzo di riferimento errato.

Huma, inconsapevole dell'errore, darà l'indirizzo a Polen, in maniera tale che possa raggiungerlo in hotel.

Sempre Emre si metterà d'accordo con Leyla per fare in modo che Sanem possa raggiungere Can ad Agva. Leyla, dopo vari tentativi, riuscirà a convincere la sorella e dopo aver detto a Mevkibe che starà fuori casa per due giorni a causa del lavoro, Sanem partirà per provare a riconquistare il suo Can.

Anche Polen raggiunge Can ad Agva

Dopo vari siparietti esilaranti, in cui Sanem farà finta di essere ad Agva per pura coincidenza, Can si mostrerà abbastanza seccato per la sua presenza e le ribadirà che vuole stare per un po' da solo. La ragazza, a ogni modo, cercherà di far valere le sue ragioni e gli spiegherà che se ha ceduto il profumo a Fabbri l'ha fatto solo per amore.

Intanto Leyla in ufficio racconterà a CeyCey del tentativo di Sanem di cercare di farsi perdonare da Can. Ovviamente gli chiederà di mantenere il segreto, ma CeyCey a causa delle ripetute insistenze di Huma (dopo che verrà a sapere da Polen che l'indirizzo dell'hotel è sbagliato) le rivelerà dove si è rifugiato suo figlio. Ovviamente Huma correrà ai ripari con l'ex del figlio dandole l'indirizzo giusto e la ragazza si metterà in viaggio per raggiungere Can.