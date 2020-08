Nei prossimi episodi di Una vita Liberto Seler vivrà dei momenti complicati. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 30 agosto al 5 settembre rivelano che l'uomo rischierà di non essere rimesso in libertà a causa di un fantomatico testimone che affermerà di averlo visto mentre abusava di Genoveva. Nel frattempo don Ramon proverà a smascherare Alfredo facendo pubblicare un articolo su un giornale sulla truffa del Banco americano. Cinta invece confesserà ad Arantxa di essere innamorata di Emilio mentre Salmeron non vorrà dire la verità su quanto accaduto con Liberto. Infine Ursula proporrà ad Alfredo di usare Marcia come spia.

Una vita, trame al 5 settembre: un testimone mette nei guai Liberto

Le trame di Una vita dal 30 agosto al 5 settembre riportano che Liberto verrà arrestato e Felipe (in qualità di suo legale) verrà messo al corrente dal giudice dell'esistenza di un testimone che avrebbe visto Seler nell'atto di abusare di Genoveva.

Liberto capirà che si tratta di un tranello, ma avrà comunque paura che il giudice non lo lasci libero su cauzione. Nel frattempo Cesareo scoprirà che Valdeza è in realtà una tenuta agricola nei pressi di Santander e non una persona come credeva. Poco dopo Ramon parlerà con un giornalista e gli spiegherà nel dettaglio cos'è accaduto con Bryce. Il giorno dopo sul quotidiano verrà pubblicato un articolo nel quale si accuserà Alfredo di essersi intascato il denaro di coloro che avevano investito nel Banco americano.

I residenti di Acacias saranno entusiasti ma Palacios li inviterà ad essere prudenti.

Una vita, spoiler al 5 settembre: Alfredo su tutte le furie

Gli spoiler di Una vita fino al 5 settembre sottolineano che Alfredo Bryce andrà su tutte le furie quando apprenderà dell'articolo sulla truffa del Banco americano.

L'uomo si precipiterà da Ramon e lo minaccerà, e ciò creerà tensioni anche nel rapporto con Genoveva. Nel frattempo Cinta confesserà ad Arantxa di essere innamorata di Emilio e di non riuscire a dimenticarlo.

Ursula dirà ad Alfredo che Marcia lavora per lei e, senza dire nulla a Genoveva, proporrà all'uomo di usarla come spia, obbligandola ad ascoltare le conversazioni di Felipe per riferire tutto ad entrambi.

Intanto la famiglia Palacios sosterrà pubblicamente Liberto e inviteranno lui e Rosina a pranzare insieme. Rubio però non riuscirà a perdonare il marito per il tradimento e gli dirà che non vuole più la sua compagnia.

Una vita: Genoveva si rifiuta di dire la verità

Camino e Antoñito leggeranno il diario di Emilio e si renderanno conto di quanto stia soffrendo per la partenza di Cinta e cercheranno un modo per risollevargli il morale. Nel frattempo, Susana, Fabiana, Casilda e Agustina si recheranno da Cinta per salutarla prima che vada via e le chiederanno di cantare per loro. Poco dopo Felipe andrà da Genoveva e le chiederà di dire la verità circa ciò che è accaduto con Liberto e di convincere Alfredo a ritirare la denuncia.

La donna però darà l'impressione di non avere nessuna intenzione di farlo. Intanto la crisi matrimoniale tra Liberto e Rosina sembrerà irrecuperabile e l'uomo deciderà di lasciare la sua abitazione per non far soffrire ulteriormente la consorte.