Da poco, sul sito di Davide Maggio è trapelata una brutta notizia per i fan di Antonella Clerici. Il suo nuovo programma, È sempre mezzogiorno, è slittato. La trasmissione Rai non andrà più in onda a partire da lunedì 7 settembre, bensì dal 21.

I vertici dell'azienda, però, non hanno preso solo questa decisione. Nel periodo dal 7 al 21, infatti, è stata programmata la messa in onda del programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, il quale verrà trasmesso ad un orario diverso, ovvero, le 12.00.

Lo slittamento di È sempre mezzogiorno

A breve Antonella Clerici tornerà al timone di un programma Rai, il quale sostituirà La Prova del Cuoco, stiamo parlando di È sempre mezzogiorno.

La programmazione di questa trasmissione, però, ha subito delle variazioni. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di far slittare la messa in onda di due settimane. La data ufficiale, almeno per il momento, è lunedì 21 settembre. I fan della conduttrice, dunque, dovranno aspettare ancora un po' prima di poterla vedere nuovamente al timone di un programma di cucina. Al momento non sono trapelate le motivazioni che hanno spinto l'azienda a prendere questa decisione.

Il programma che sostituirà Antonella Clerici nelle due settimane

Ad ogni modo, a sorprendere ulteriormente i telespettatori è il fatto che la Rai pare abbia deciso di non continuare con le repliche di Don Matteo in quel periodo, ma di apportare una strategia differente.

Il direttore Stefano Coletta, infatti, ha annunciato che in quelle due settimane andrà in onda C'è tempo per, programma condotto da Falchi e Convertini. Nel caso specifico, l'autore di questa decisione ha detto: "Andremo avanti fino al 18 settembre, nella nuova collocazione delle 12.00". Tale programma, che per il momento va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 10.00, lascerà il posto allo spazio dedicato ad Eleonora Daniele con Storie Italiane.

La trasmissione, dunque, slitterà alle ore 12.00 e durerà fino alle 13.30, orario di inizio del telegiornale.

Il nuovo format della Clerici

Tornando al programma di Antonella Clerici, la conduttrice ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura, che segue un po' le orme de La Prova del cuoco. Anche questo programma sarà incentrato sulla cucina, ma il format sarà diverso.

È sempre mezzogiorno è dedicato alle donna dai sessanta agli ottanta anni, le quali hanno piacere a mettersi in gioco ai fornelli. Le protagoniste del nuovo format potranno provenire da Milano e dintorni, ma questo non è un vincolo imprescindibile. Possono iscriversi anche donne che provengono da altre regioni, anche se sarebbe difficile effettuare gli spostamenti, ogni giorno, da posti troppo lontani.