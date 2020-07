A partire dal prossimo autunno andrà in onda su Rai 2 la quinta edizione de Il Collegio. In queste ore sono trapelati alcuni spoiler in merito a ciò che accadrà e le novità sono davvero molte. In primo luogo, ci sarà il ritorno di Giancarlo Magalli come voce fuori campo che sostituirà Simona Ventura. Ci sarà un allungamento del numero delle puntate e anche la location si sposterà ad Anagni. L'ambientazione, invece, riprenderà l'anno 1992, periodo nel quale si diffuse lo scandalo di Tangentopoli e in cui furono consumati gli omicidi di Falcone e Borsellino.

Cambio di location e ambientazione nella quinta edizione de Il Collegio

Il Collegio si accinge a dare luogo alla quinta stagione. Per quanto riguarda le anticipazioni, vediamo che il programma comincerà in autunno, in una data ancora da definire. Il luogo che ospiterà gli alunni e i professori non sarà più Il Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, bensì Il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. I vari protagonisti verranno catapultati nell'anno 1992, un periodo alquanto delicato e ricco di avvenimenti dal punto di vista storico. All'epoca, infatti, l'Italia si è trovata a fare i conti con i delitti di Falcone e Borsellino a causa della mafia, la quale giocava un ruolo predominante.

Gli studenti, dunque, si troveranno ad approfondire i temi legati a questo particolare periodo e non solo.

Il ritorno di Giancarlo Magalli

La durata delle puntate si allunga da sei a otto. Questo, naturalmente, implica anche un aumento dei giorni di riprese. L'anno scorso, ad esempio, ogni puntata corrispondeva a cinque giorni di riprese.

Le registrazioni erano cominciate il 1 luglio e terminate il 31 dello stesso mese. Altra interessantissima novità riguarda il fatto che Giancarlo Magalli ritornerà al suo posto come voce narrante del programma. Il conduttore de I Fatti Vostri, dunque, sarà la voce guida che aiuterà i telespettatori a comprendere le storie dei vari ragazzi che prenderanno parte al programma.

L'anno scorso era subentrata Simona Ventura a ricoprire questo incarico, che quest'anno non è stata confermata.

Anticipazioni su chi potrebbero essere i professori e il preside

Per quanto riguarda i professori, invece, ci sono ancora delle incertezze. È molto probabile che il preside de Il Collegio sarà, ancora una volta, Paolo Bosisio. Tra i professori, invece, potrebbe essere riconfermato come docente di italiano Andrea Maggi, mentre Mariarosaria Petolicchio pare possa tornare a ricoprire il ruolo di insegnante di matematica. Le otto puntate previste andranno in onda, come di consueto su Rai 2.