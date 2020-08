A meno di un mese dal ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore continuano a rimbalzare le indiscrezioni sulla quinta stagione, che debutterà da inizio settembre su Rai Uno. Le trame segnalano che Adelaide di Sant'Erasmo avrà un ruolo di primo piano nelle vicende ambientate al grande magazzino milanese. In particolare, la contessa farà ritorno a Milano senza suo marito Achille Ravasi come svelato dalla stessa attrice Vanessa Gravina nel corso di un'intervista a 'Nuovo Tv'.

Il paradiso delle signore: Adelaide sempre più protagonista

C'è grande attesa di scoprire cosa accadrà ai personaggi de Il Paradiso delle Signore nel corso della quinta stagione in programma da settembre su Rai Uno.

Le anticipazioni ufficiali diramate nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2020-2021 annunciano tanti colpi di scena per i telespettatori italiani. In particolare, Marcello deciderà di lottare per conquistare il cuore di Roberta, in confusione dopo il ritorno di Federico dalla Svizzera.

Ma non sarà solo l'unica novità di questa nuova stagione, in quanto si tornerà a parlare di Adelaide di Sant'Erasmo, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina. La contessa, infatti, sarà una delle assolute protagoniste in questa nuova stagione, che debutterà dal 7 settembre in Italia. Come abbiamo visto, la donna aveva deciso di convolare a giuste nozze con il perfido Achille Ravasi dopo aver trascorso una notte di passione con Umberto Guarnieri.

Infine, la zia di Marta era partita per il viaggio di nozze col dispotico marito nella lontana America.

Adelaide torna senza il marito, le parole di Vanessa Gravina sulla quinta stagione

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in programma il prossimo mese sui teleschermi italiani svelano che tutti gli occhi saranno puntati su Adelaide.

La contessa di Sant'Erasmo, infatti, farà preoccupare moltissimo i parenti, tra cui Umberto, quando si perderanno le sue tracce durante la luna di miele. Per questo motivo, il capofamiglia dei Guarnieri deciderà di recarsi in America alla ricerca della cognata, per la quale nutre un sincero sentimento.

Ospite di Unomattina, l'attore Roberto Farnesi ha affermato che Adelaide e Umberto sono una coppia bellissima, tanto da sospettare che ci possa essere un lieto fine per i due.

Ad aggiungere ulteriori dettagli su questa vicenda sono arrivate le dichiarazioni di Vanessa Gravina sulle pagine di 'Nuovo Tv'. L'attrice, infatti, ha svelato questa clamorosa svolta sul suo personaggio: "La vedrete tornare senza il marito, a causa di un fatto grave…" Infine, ha ammesso che la contessa avrà un ruolo ancora più di rilievo nelle vicende ambientate al grande magazzino.