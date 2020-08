Nel corso di una recente intervista con Super Guida Tv, Giovanna Abate ha parlato della sua esperienza a Uomini e donne e di cosa ha appreso dai suoi percorsi. La fanciulla, ovviamente, non ha potuto fare a meno di menzionare i suoi corteggiatori e la scelta.

In merito a Sammy, l'Abate ha svelato anche quale sia il suo più grande rimpianto, ovvero, quello di non aver dato possibilità alla storia di decollare. Avrebbe gradito mettersi maggiormente alla prova prima di rinunciare a tutto.

Le considerazioni di Giovanna su Uomini e Donne

Il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne è stato parecchio travagliato.

La ragazza si è trovata dapprima a svolgere il suolo di corteggiatrice di Giulio Raselli e, successivamente è divenuta tronista. Entrambe le esperienze, però, hanno lasciato la ragazza con l'amaro in bocca. A ogni modo, la protagonista dell'intervista ha dichiarato di essere molto felice dell'esperienza vissuta in studio. In merito a questo ha detto: "Penso che Uomini e Donne mi abbia portato una maggiore consapevolezza dei miei sentimenti". In merito alla possibilità di tornare sul trono, invece, ha detto di non aver mai preso in considerazione questa ipotesi. L'Abate poi ha espresso anche un parere su Gemma e Nicola.

Il commento su Gemma e Nicola e poi su Davide

Nel dettaglio ha detto che lei da 26enne non riuscirebbe a immaginarsi con un uomo di 70 anni, per tale motivo non riesce a comprendere l'atteggiamento di Nicola.

A ogni modo è pur vero che l'amore non ha età. La sua preoccupazione più grande, però, è sempre stata per la sua amica Gemma consigliandole di tenere gli occhi ben aperti onde evitare l'ennesima delusione. Nel corso dell'intervista Giovanna Abate ha smentito anche il riavvicinamento con Davide: in particolar modo ha detto che si tratta di fake news dato che lei non lo ha mai incontrato dopo il programma.

L'Abate svela il suo rammarico su Sammy Hassan

L'ex tronista del talk show della De Filippi ha parlato anche di Sammy. La ragazza ha ammesso di avere un grosso rimpianto, ovvero, quello di non averci provato fino in fondo. In particolare ha detto: "Il più grande rammarico che ho è di non aver dato la possibilità a questa storia di decollare".

La protagonista avrebbe preferito molto di più dare luogo ad una storia di almeno un paio di mesi, prima di poter affermare di non essere fatti l'uno per l'altra. In realtà, invece, il loro legame è durato solo otto giorni. Per questo motivo, non si sente in grado di poter parlare di veri problemi esistenti tra loro. Inoltre, ha confermato di non avere più nessun contatto con lui e di non sentire neppure la sua mancanza, in quanto troppo impegnata.