Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. L’influencer di Pomezia dopo essere rientrata dalle vacanze ha confidato, su Instagram, di abitare momentaneamente in una nuova casa.

Il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea era avvenuto poco prima dello scoppio della pandemia in Italia. Dopo aver trascorso il periodo di lockdown a gonfie vele, qualcosa nel rapporto dei due deve essersi incrinato.

Giulia si è trasferita in nuova abitazione

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis aveva definito questo periodo “per niente wow”. La ragazza aveva spiegato che l’unico rimedio era la famiglia.

Una volta terminate le vacanze in Sardegna con la famiglia e le sue nipotine, la 24enne di Pomezia è tornata a Milano.

Giunta nel capoluogo lombardo, Giulia ha deciso di interagire con i suoi follower. Scendendo nel dettaglio, la giovane ha dichiarato di essere andata a vivere in una nuova abitazione. Sebbene la nuova casa si trovi nel capoluogo lombardo, De Lellis non vive più sotto lo stesso tetto di Damante. Insomma, un gesto che sancisce la rottura tra i due. Giulia con entusiasmo ha mostrato ai suoi estimatori il suo primo acquisto: si tratta di un sanificatore per ambienti.

Ad oggi, non è chiaro se Andrea e Giulia possano tornare o meno insieme. Per il momento il ritorno di fiamma sembra essere stato un buco nell’acqua. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il deejay veronese avrebbe confidato ad alcuni dei suoi amici più stretti di essersi pentito del ritorno con Giulia.

La crisi tra i due sarebbe avvenuta per una visione diversa: il “Dama” non sarebbe più stato sicuro dell’amore per la giovane. Quest’ultima invece, sarebbe stata pronta a mettere su famiglia con il suo compagno.

Infine, tra i vari pettegolezzi c’era anche chi aveva ipotizzato una rottura causata dalla mamma di Andrea Damante.

Rumors smentiti categoricamente dalla diretta interessata. La mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne, su Instagram, ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Giulietta. Dunque, ad oggi i motivi della rottura del duo De Lellis-Damante risultano essere top secret.

De Lellis è negativa al coronavirus

Appena rientrata a Milano, Giulia De Lellis si è sottoposta al tampone per il coronavirus. La 24enne in più occasioni ha ammesso di essere una persona ipocondriaca. Dunque, la paura di aver contrattato la Covid-19 l’ha tenuta in ansia per qualche giorno. Nonostante l’esito del tampone sia negativo, in vista dei nuovi impegni di lavoro per l’autunno, Giulia De Lellis ha deciso di restare nel capoluogo lombardo. La 24enne ha riferito che in questi giorni resterà in tutta tranquillità nella sua nuova casa. Insomma, Giulia De Lellis ad oggi è single.