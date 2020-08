Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Una vita sempre ricca di colpi di scena si assisterà al decesso di una donna, che si è sempre fatta odiare per via delle sue cattive azioni.

Si tratta di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), che passerà a miglior vita a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima si sbarazzerà definitivamente dell’ex istruttrice senza alcuna pietà, con la complicità di Santiago Becerra (Aleix Melè).

Una vita, spoiler: Ursula si rifugia in convento dopo essere stata ripudiata

Nel corso delle puntate già andate in onda in Spagna verso la fine di dicembre e inizio dello scorso gennaio, e che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva dopo essersi servita di Ursula per vendicarsi la metterà fuori gioco con le sue stesse mani.

Tutto comincerà quando Salmeron potrà contare sulla collaborazione dell’ex istruttrice, per farla pagare a coloro che si sono rifiutati in passato di aiutare lei e il suo defunto marito Samuel Alday.

Successivamente Genoveva e Ursula diventeranno due acerrime nemiche. Quest’ultima non farà soltanto sapere a Felipe che fu Salmeron a far arrivare in paese Israele, il fratello gemello del marito di Marcia, per non farlo sposare con la brasiliana. In particolare l’avvocato apprenderà che il padre della creatura che porta in grembo la sua promessa sposa in realtà è Santiago, il falso marito di Marcia. Genoveva non perderà tempo per punire Ursula, facendola ripudiare da tutti i cittadini di Acacias 38.

L’anziana donna dopo aver manifestato dei segni di evidente pazzia si vedrà costretta a rifugiarsi in un convento, e sarà proprio in tale circostanza che giurerà di fare del male a Felipe e Genoveva.

Felipe furioso, Genoveva uccide Dicenta

Nonostante Salmeron sarà ancora in dolce attesa, Ursula inizierà a terrorizzarla travestendosi da suora.

A questo punto l’ex istruttrice si prenderà gioco di Genoveva, facendole credere di essersi pentita di tutte le malefatte commesse. Dagli spoiler si evince che quest’ultima pianificherà la morte della perfida rivale con Santiago, dopo essere riuscita a impedire a Felipe di uccidere Ursula durante un impeto di rabbia.

L’ex istruttrice consapevole di ciò che le accadrà a breve, farà il suo ingresso in chiesa e confesserà al sacerdote che una donna vuole attentare alla sua vita.

Per finire Ursula si recherà alla periferia della città, e incontrerà proprio Salmeron: le due donne avranno un duro scontro che si concluderà in modo tragico. Genoveva stufa di avere tra i piedi Dicenta la ucciderà con un pugnale: il corpo senza vita di quest’ultima sarà coperto con degli abiti scuri, e verrà rinvenuto a terra in una pozza di sangue.