Protagonisti indiscussi della prima registrazione stagionale di Uomini e donne sono stati Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. I due hanno dato vita a un acceso scontro a causa dell'allontanamento avvenuto durante l'estate. Diverbio continuato anche quando Nicola ha accettato di ballare con Valentina Autiero. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, Gemma è parsa stizzita dalla vicinanza tra i due, tanto da arrivare ad accusare la dama romana di provarci da mesi con il suo ex corteggiatore.

Prima lite tra Nicola e Gemma nella registrazione di Uomini e Donne del 27 agosto

Partenza con il il botto per Uomini e donne, stando alle anticipazioni riportate da Il vicolo delle news. Nello studio di Maria De Filippi, nel corso della registrazione di giovedì 27 agosto, hanno fatto il loro ingresso Gemma Galgani e Nicola Vivarelli alias Sirius. Tra i due, subito un acceso scontro con tanto di accuse reciproche circa il loro allontanamento avvenuto in estate. Attraverso le informazioni pubblicate sul sito di anticipazioni, si viene a sapere il motivo per cui Gemma non si sarebbe più fatta vedere da Nicola. La dama torinese si è dedicata a se stessa, decidendo di sottoporsi a un lifting al viso in una clinica romana.

Sirius e Valentina Autiero ballano insieme a Uomini e donne

Dagli spoiler su ciò che è accaduto nella prima registrazione di Uomini e Donne, si evince che in puntata sono stati mandati in onda i video che documentano le cure estetiche a cui si è sottoposta Gemma lo scorso mese di luglio, motivo per il quale la 70enne era sparita dai social.

Nicola, invece, dopo aver espresso tutto il suo rammarico per la fine della loro conoscenza, ha ballato con Valentina Autiero che, come molti ricorderanno, non ha mai fatto mistero del suo interesse nei confronti del giovane. Ballo che ha scatenato la reazione di Gemma, il quale non ha perso occasione per attaccare la dama romana.

Una sorta di scenata di gelosia che ha acceso ancor di più gli animi nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma attacca Valentina, gelosa di Nicola?

Stando alle parole di Gemma Galgani, Valentina avrebbe cercato di contattare Nicola Vivarelli già in estate. La stessa dama romana ha chiarito che si è trattato solo di uno scambio di battute su Instagram e nulla più, ma ciò non ha impedito alla Galgani di mostrarsi ancora gelosa e furiosa, nonostante la fine della conoscenza con il 26enne. Sarà l'inizio di un triangolo amoroso a Uomini e Donne? In attesa di ulteriori sviluppi, proprio per la dama torinese è arrivato un nuovo corteggiatore. Si tratterebbe di un 62enne molto giovanile, che sembrerebbe aver catturato la sua attenzione.

Sarà la volta buona per Gemma?