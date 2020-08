Giulia De Lellis è tornata a pubblicare delle stories su Instagram per tranquillizzare i suoi follower. La giovane ha spiegato di essere in perfette condizioni di salute. Inoltre, l'influecer ha fatto chiarezza sulla situazione con Andrea Damante.

In seguito al nuovo allontanamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, alcuni siti di Gossip avevano ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. A fare il punto della situazione è stata la diretta interessata, che ha smentito categoricamente.

Il messaggio dell'influencer

Dopo alcuni giorni d'assenza sul web, Giulia De Lellis è tornata a interagire con i suoi fan.

La giovane originaria di Pomezia, in primis ha negato un nuovo coinvolgimento sentimentale con Andrea Damante. La diretta interessata ha dichiarato: "Non è un periodo wow, non ve lo nascondo". Successivamente, Giulia ha aggiunto: "La famiglia è la soluzione a tutto". De Lellis infatti, in questo momento di difficoltà, sta trascorrendo le vacanze insieme ai suoi genitori e alle sue nipotine.

A proposito di vacanze, la famiglia De Lellis ha scelto come meta estiva la Sardegna. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha però deciso di tornare anticipatamente a Roma. Ai fan che hanno chiesto all'influencer se stesse bene - visto che per diverso tempo non è apparsa su Instagram - la diretta interessata ha risposto: "Sto benissimo".

La 24enne ha precisato che essere assente dai social non significa necessariamente che sia accaduto qualcosa di grave.

Giulia De Lellis ha semplicemente deciso di restare un po' lontana dal mondo virtuale in questo suo momento "no". Nel frattempo, alcuni ''addetti ai lavori'' avevano ipotizzato un ''piano'' messo in atto da Damante per riconquistare Giulia.

Secondo queste supposizioni, il deejay veronese avrebbe acquistato un biglietto aereo con destinazione Roma, forse per ricucire la relazione con la sua ex.

La mamma del "Dama" smentisce i dissapori con De Lellis

Alcune testate giornalistiche avevano ipotizzato un presunto screzio tra Giulia e la madre di Andrea.

A causa del susseguirsi dei pettegolezzi, la mamma di Damante ha deciso di intervenire su Instagram per fare chiarezza. La signora Valentina ha negato di essere in conflitto con De Lellis: "Tra me e la piccola Giulia va tutto bene". Inoltre, la mamma di Andrea aveva invitato a fare attenzione alle fake news che stanno circolando sul conto dei ''Damellis''.