In questa estate rovente, la presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a tenere banco. Nel nuovo numero del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia avrebbe cercato di fare chiarezza su cosa sia accaduto in Costa Smeralda tra la coppia. Stando a quanto riferito dal giornalista, il trentino non si sarebbe mai allontanato dal Billionaire di Porto Cervo con Anna Safroncik.

'La coppia ha smesso di sentirsi'

Nel nuovo numero di Chi, Gabriele Parpiglia è tornato ad occuparsi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser affermando: "La coppia ha smesso di sentirsi".

Ma non è tutto, perché il giornalista avrebbe cercato di fare chiarezza anche sul presunto flirt tra Moser e l'attrice Anna Safroncik.

Parpiglia ha rivelato di avere ricevuto una chiamata da Flavio Briatore, in cui l'imprenditore ha negato ogni tipo di coinvolgimento tra il trentino e la 39enne. L'amicizia tra Briatore e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe nata solamente qualche settimana fa al Twiga. Da quel momento i due sarebbero diventati amici, tanto che l'imprenditore ogni mattina avrebbe fatto delle lunghe passeggiate in Sardegna con Moser.

Successivamente Briatore avrebbe invitato "Nacho" al Billionaire, luogo in cui è avvenuto l'incontro con l'attrice de Le tre rose di Eva. Come raccontato dall'ex marito di Elisabetta Gregoraci, i due avrebbero dialogato per tutta la serata ma non si sarebbero mai allontanati dal locale.

Al termine della serata Anna Safroncik infatti, è andata via con il suo fidanzato Tommaso. A tal proposito, Gabriele Parpiglia avrebbe tratto le sue conclusioni: "Ignazio si è goduto la sua vita da single con Andrea Damante facendo serate in discoteca".

L'indiscrezione del settimanale Chi su Damante

Il settimanale Chi ha trattato anche l'ennesimo momento di difficoltà tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Stando ad alcune testimonianze, l'ex tronista di Uomini e Donne, in una delle ultime serate in discoteca avrebbe dichiarato: "L'errore è stato tornare insieme, ci facciamo del male a vicenda nonostante l'amore che li legherà per sempre".

Alla serata in cui era presente anche Ignazio Moser, il "Dama" avrebbe alimentato le voci di una rottura tra Moser e la fidanzata Cecilia.

Il deejay veronese aveva presentato l'amico Ignazio alle ragazze presenti nel locale come il "single più ambito dell'estate", cosa che non sarebbe stata gradita dal trentino.

Al contrario, sembra che Cecilia Rodriguez abbia scelto di stare lontana dai riflettori e non dire nulla sulla sua vita sentimentale. In questo momento, la modella sta trascorrendo le sue giornate di relax in compagnia del fratello Jeremias e della cognata Deborah Togni. Ignazio Moser invece, si trova a Lisbona per una campagna pubblicitaria.