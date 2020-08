Le prossime puntate di Una vita saranno condite di suspense al cardiopalma. Stando alle anticipazioni, inerenti le trame in onda su Canale 5 dal 24 al 30 agosto, l'attenzione si focalizzerà sia sulla coppia Liberto e Rosina che sul triangolo d'amore tra Cinta, Rafael e Emilio. Quest'ultimo non reagirà abbastanza bene alla notizia del fidanzamento della sua amata. Nemmeno Rosina avrà dei giorni facili, dato che dovrà superare una doppia umiliazione: non solo dovrà fare i conti con il tradimento di Liberto, ma anche con l'arresto di quest'ultimo.

Anticipazioni Una vita, trame fino al 30 agosto

Casilda sorprenderà Liberto e Genoveva in intimità e, del tutto sconvolta per l'accaduto, la domestica cercherà di allontanarsi dalla scena in fretta e furia.

La situazione precipiterà quando sopraggiungerà Rosina. La donna constaterà con i suoi stessi occhi che il marito l'ha tradita.

Liberto chiederà alla moglie perdono e una seconda chance, ma dopo essere stato denunciato per violenza carnale ai danni di Genoveva, l'uomo sarà arrestato e condotto in carcere dalle guardie.

Cinta e Rafael annunciano il loro fidanzamento

Nelle prossime puntate di Una vita proseguirà il triangolo d'amore tra Emilio, Cinta e Rafael.

Emilio verrà a conoscenza del bacio tra la sua amata e Rafael, perciò deciderà di gettare la spugna, rinunciando di fatto a lottare per la donna. Quest'ultima, invece, sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti. Ciononostante, Cinta e Rafael annunceranno il loro fidanzamento, lasciando scioccata Bellita.

Quest'ultima, nonostante non sia favorevole all'unione tra la figlia e Rafael, acconsentirà ugualmente al fidanzamento e darà loro il permesso di andare in tournée. Emilio, ovviamente, non reagirà di buon grado alla notizia e, per sfogare la sua frustrazione, scriverà un profondo componimento in cui riverserà tutti i suoi sentimenti per la bella Cinta.

Del tutto convinto che Bryce abbia truffato i cittadini di Acacias 38, Ramon si deciderà a denunciarlo chiedendo supporto all'avvocato Felipe. Quest'ultimo, però, lo informerà che gli archivi del Banco Americano sono stati distrutti da un incendio. Alfredo, infastidito dalle indagini dell'anziano Palacios, arriverà al punto di minacciarlo apertamente intimandogli di cessare le indagini sul suo conto.

Queste minacce, però, non fermeranno Ramon che, a sua volta, proverà a smascherare il banchiere avvalendosi dell'aiuto di un giornalista.

Marcia e Felipe sempre più in sintonia nelle prossime puntate di Una vita

La domestica Marcia prenderà lezioni di spagnolo da Felipe. Sarà proprio così che tra i due si instaurerà un certo feeling che, successivamente, si trasformerà in qualcosa di profondo. Anche se Marcia nasconderà qualcosa di scottante, infatti si scoprirà essere stata mandata nell'abitazione dell'avvocato da Ursula stessa.

Lolita, nonostante il parere contrario di Antonito, andrà a far visita a Genoveva e le mostrerà completa solidarietà. La donna non vedrà di buon occhio il comportamento di Liberto e si schiererà dalla parte della Salmeron, del tutto ignara delle avances (andate a vuoto) che Genoveva fece ad Antonito.