Dopo la pausa della settimana di ferragosto, la fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset tornerà a essere caratterizzata dalla messa in onda di DayDreamer - le ali del sogno. Si tratta della soap opera di origini turche che narra la storia d’amore di un fotografo e di un’aspirante scrittrice.

Gli spoiler dell’episodio che i telespettatori italiani avranno modo di seguire mercoledì 19 agosto 2020, anticipano che un vecchio conoscente di Can Divit (Can Yaman), sceglierà di essere onesto con il fotografo. L’uomo in questione è Murat, che dopo aver messo piede alla Fikri Harika, non vorrà più firmare il contratto con la nota agenzia pubblicitaria a causa di una storia di corruzione.

Ovviamente sarà un duro colpo per l’azienda dei Divit, la quale perderà sempre più clienti per colpa delle sporche macchinazioni di Emre (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yaşar) che sembreranno andare in porto. Il secondogenito di Aziz farà immediatamente i conti con l’ira del fratello, non appena verrà alla luce il suo coinvolgimento con l’intricata faccenda.

DayDreamer, trama del 19 agosto: Muzaffer diffonde un pettegolezzo su Sanem

Continuano a essere numerosi i colpi di scena nella serie tv turca. Dalle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 19 agosto 2020, si evince che nel quartiere girerà un brutto pettegolezzo su Sanem.

In particolare Muzaffer (Cihan Ercan) metterà in giro la voce che un uomo della malavita, dopo aver minacciato Osman perché sarebbe il fidanzato dell’aspirante scrittrice, ha scatenato la propria furia sulla fanciulla.

In realtà la persona a cui si riferisce lo spasimante di Sanem si rivelerà essere Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), l’imprenditore italo-francese.

Murat si rifiuta di firmare un contratto con la Fikri Harika, Can furioso con Emre

Intanto Can incontrerà Murat, il direttore della YRT Holding, deciso a stringere un accordo con la sua agenzia come cliente.

Purtroppo quest’ultimo non appena vedrà Emre denuncerà il tentativo di corruzione da parte della Fikri Harika e, oltre a rifiutarsi di firmare il contratto, non ci penserà due volte a strapparlo. Il fotografo sarà molto arrabbiato per quanto accaduto e prometterà al suo amico di trovare il responsabile.

Per terminare Can, dopo aver riunito i tasselli del puzzle, non farà fatica a capire che Murat ha rinunciato a collaborare con lui per colpa di suo fratello. Ovviamente quindi Can affronterà Emre per ricevere le dovute spiegazioni: tra i due scoppierà l’ennesima lite accesa nell’azienda di famiglia.