Il Paradiso delle Signore sta per tornare su Rai 1. L'appuntamento è fissato per il 7 settembre. Intanto, alcuni attori hanno rilasciato delle interviste per parlare non solo delle anticipazioni riguardanti la nuova stagione della soap, ma anche per raccontare come hanno vissuto il periodo del lockdown.

Ora è la volta di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti nella soap opera Il paradiso delle signore che, in una intervista a Visto, fa sapere quanto sia stato per lui difficile affrontare quei difficili giorni. Un periodo nel quale, confessa l'attore, si è lasciato prendere dall'ansia e dalla paura di morire.

Alessandro Tersigni de Il paradiso delle signore si racconta a cuore aperto

Dal 30 giugno sono ricominciate le riprese della telenovela campionessa di ascolti su Rai 1. Gli attori, sul set, osservano scrupolose misure di sicurezza e alcune scene sono state riscritte ad hoc. Alessandro Tersigni, Vittorio Conti ne Il paradiso delle signore, è stato intervistato da Visto.

Tersigni ha confessato di aver vissuto momenti molto bui durante il periodo della pandemia, lasciandosi prendere dalla paura: “Vivevo l’ansia di poter morire”, ha detto l'attore. ''Alla televisione sentivo notizie decisamente poco incoraggianti e così vivevo con la paura di poter morire da un momento all'altro'', prosegue.

Tersigni si racconta: 'Avevamo paura per nostro figlio'

L'ansia non l'ha riguardato solo in prima persona. Alessandro Tersigni è sposato con Maria Stefania e ha un figlio, Filippo, di tre anni. L'attore ha confidato che durante il lockdown: ''Io e mia moglie temevamo per il nostro bambino, da un momento all'altro ha smesso di frequentare l'asilo''.

Tersigni è molto legato alla sua famiglia e, nell'intervista al settimanale, ha ironizzato: ''Un secondo figlio? Solo se posso smentire il proverbio non c'è due senza tre'', aggiungendo: ''L'idea di ampliare la famiglia io e Stefania ce l'abbiamo''.

In arrivo Serena Conti nelle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore

Intanto, continuano le riprese della soap, in onda con i nuovissimi episodi su Rai 1 dal 7 settembre. Ci saranno novità nella vita di Vittorio e Marta, come svelato dallo stesso Tersigni nel corso di una precedente intervista. A movimentare le acque ci penserà una giovane new entry, Serena, La ragazzina è una Conti, chi sarà? Certo è che, come anticipato dall'attore, creerà parecchio caos nella sua esistenza.

Secondo le prime anticipazioni de Il paradiso delle signore inoltre, Vittorio e Marta dovranno affrontare il difficile percorso dell'adozione di una neonata che troveranno sola e abbandonata davanti al magazzino.

Le nuove trame si preannunciano davvero imperdibili.