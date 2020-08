Prosegue l'appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che sta realizzando ascolti record in Italia. Le trame turche annunciano che i due principali antagonisti saranno arrestati prossime puntate trasmesse su Canale 5. Stiamo parlando di Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) e Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) che finiranno dietro le sbarre. Myne deciderà di denunciare il suo capo e la darklady alla polizia per frode e furto finanziario.

Daydreamer: Fabbri cede ad Aylin il 20% delle azioni della Fikri Harika

Le anticipazioni di Daydreamer in programma nelle prossime settimane in Italia svelano che ci saranno brutte notizie per Enzo e Aylin.

Tutto inizierà precisamente quando l'imprenditore straniero cederà alla darklady il 20% delle azioni della Fikri Harika in modo da sorvegliare le mosse di Can (Can Yaman). In questo modo, Fabbri si approprierà della ricetta del profumo ideata da Sanem (Demet Ozdemir), decisa a tutto pur di far uscire il fotografo di prigione visto che era stato arrestato per aver aggredito il rivale. Nel frattempo, quest'ultimo continuerà a fare il suo gioco sporco grazie alla complicità della Yuksel, la quale arriverà addirittura ad ingannare Deren, mettendo le mani su tutti i bozzetti ideati per uno spot pubblicitario per Makinon.

Myne denuncia Yuksel e Enzo alla polizia

Dagli spoiler della serie tv provenienti dalla Turchia, si evince che Fabbri dovrà fare i conti con l'onestà della sua collaboratrice.

Difatti, Myne non esiterà a chiamare la polizia dopo essere entrata in possesso di una documentazione scottante. Le forze dell'ordine, a questo punto, metteranno le manette ad Aylin ed Enzo per frode e furto finanziario. Intanto ci saranno nuovi dissapori tra Can e Sanem dopo la mancata risposta affermativa alla proposta di nozze.

In particolare, il fotografo andrà su tutte le furie quando scoprirà che la ragazza ha ceduto la ricetta del suo profumo all'imprenditore francese, senza ascoltare prima il suo parere. Divit, a questo punto, rimprovererà Aydin, tanto da considerarla una dipendente come tutte le altre.

In seguito, il figlio di Huma cercherà di approfittare dell'arresto della Yuksel per entrare in possesso delle azioni dell'agenzia pubblicitaria.

Per fare ciò, dirà ad Emre (Birand Tunca) di convincere la darklady a rinunciare al pacchetto azionare, detenuto illecitamente, se non vuole finire il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Alla fine, Aylin darà l'impressione di accettare, tanto che il suo avvocato inizierà a preparare i documenti necessari al passaggio di proprietà ma sarà davvero così? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna in onda domani martedì 25 agosto dalle ore 14:45 su Canale 5.